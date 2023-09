"Ma charge de travail est trois fois supérieure à celle de n’importe qui d’autre": Hardik avant le choc au Pakistan

Rain a joué un rôle trouble-fête lors du précédent match de la Coupe d’Asie 2023 entre l’Inde et le Pakistan, ce qui a laissé les fans complètement déçus. Les deux équipes ont partagé des points et maintenant les principaux rivaux s’affronteront, une fois de plus lors de l’étape Super Four de l’événement continental dimanche à Colombo. Le Pakistan participera à cet affrontement après avoir battu le Bangladesh par sept guichets lors de son match précédent, tandis que l’équipe dirigée par Rohit Sharma disputera son premier match de l’étape Super Four.

Avant cet affrontement alléchant, le vice-capitaine indien Hardik Pandya a parlé de son rôle de joueur polyvalent dans l’équipe et de la façon dont il se soutient avant de se lancer au bâton ou au bowling.

« En tant que joueur polyvalent, ma charge de travail est deux ou trois fois supérieure à celle de n’importe qui d’autre. Lorsqu’un frappeur de l’équipe va frapper, termine son travail au bâton et rentre chez lui, je continuerai à jouer au bowling après cela. Donc pour moi, tout le gérer, tout pousser, et tout se passe pendant les séances ou mon entraînement ou ma saison pré-camp. Quand le match arrive, il s’agit davantage de ce dont l’équipe a besoin, et le côté manager sort du parc, et c’est plus des appels pratiques indiquant combien d’overs sont nécessaires pour moi », a déclaré Hardik sur Star Sports.

« Parce que si 10 overs ne sont pas nécessaires, cela ne sert à rien que je joue 10 overs, mais si 10 overs sont nécessaires, alors je jouerai. J’ai toujours cru que je me donnais une chance de réussir, c’est-à-dire en lisant le jeu, c’est-à-dire en me soutenant parce que j’ai toujours cru que quand nous y allons en tant que croyant, quand je suis là, oui, mes dix joueurs, mes dix frères sont autour de moi, mais en même temps je suis seul », a-t-il ajouté.

Le joueur polyvalent a en outre déclaré qu’il devait se soutenir en s’inclinant car l’opposition voulait qu’il commette une erreur.

« Au bowling, je dois me soutenir au maximum parce que l’opposition, le frappeur, ils veulent que je fasse une erreur. Au même moment, en tant que frappeur, oui, deux personnes frappent, il est là avec moi combats, mais il y en a aussi onze sur le terrain contre moi, et au même moment, ça peut être la foule ou n’importe quoi », a déclaré Hardik.

« Donc, ce que j’ai réalisé, c’est que quoi qu’il arrive, vous devez vous soutenir, vous devez croire que vous êtes le meilleur au monde. Cela ne vous garantit pas le succès, mais en même temps, cela donne et cela vous guide pour travailler vers le succès, alors soutenez-vous pratiquement », a-t-il ajouté.

Outre la Coupe d’Asie, Hardik a également été nommé vice-capitaine de l’équipe indienne pour la prochaine Coupe du monde ODI.