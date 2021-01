Tony Hale a cinq conteneurs de porc assis au port de Rotterdam qui est maintenant « pourri ».

«Nous n’avons pas été en mesure de le faire avancer», déclare le patron de DH Foods, basé à Londres, «il va donc falloir le détruire».

Ses conteneurs sont pris dans les retards de livraison vers l’UE causés par les nouveaux documents du Brexit. Partout au Royaume-Uni, les exportateurs ont signalé des retards dus aux nouvelles règles des accords commerciaux.

Et il y a des signes, selon les exportateurs de viande, que les clients commencent à aller ailleurs pour s’approvisionner.

M. Hale dit qu’il ne peut pas ramener ses conteneurs de Rotterdam au Royaume-Uni parce que « nous n’avons pas les bons formulaires pour le faire ».

Dans l’ensemble, il dit avoir perdu 30 tonnes de porc exportées vers l’UE, et cela coûtera à l’entreprise des dizaines de milliers de livres.

Il dit que les nouveaux systèmes mis en place depuis le début de l’année sont la cause des retards. «Nous devons produire un grand nombre de nouveaux documents qui accompagnent le produit.

« Chaque détail est analysé sur ces formulaires par les agents aux frontières [in the EU]. Si la destination n’est pas d’accord avec chaque petit point, ou si le libellé est erroné, elle n’accepte pas le contenu et cela bloque les produits. «

Il dit que les vétérans du Royaume-Uni, qui doivent approuver les formulaires, « ont souvent leur propre interprétation de la façon de les remplir et ils peuvent faire des erreurs ».

La viande fraîche est périssable, avec un délai maximum de cinq jours pour arriver à destination, dit-il. Si la viande est bloquée, un exportateur devra peut-être en disposer.

Cependant, bien que les affaires soient déboursées, M. Hale se dit optimiste – il est convaincu que la situation aux frontières s’améliorera et qu’il y aura de nouvelles opportunités commerciales grâce au Brexit.

Viande réfrigérée

Selon l’organisme de l’industrie, la British Meat Processors Association (BMPA), un nombre croissant d’entreprises de viande ont des problèmes aux frontières.

L’histoire continue

Nick Allen, son directeur général, dit que les exportateurs de viande britanniques commencent à perdre des clients en raison des retards.

«Si les gens pensent pouvoir trouver la viande ailleurs, ils le feront», dit-il. « Si la France voit qu’elle n’est pas approvisionnée en agneau par le Royaume-Uni, elle peut l’obtenir de Roumanie ou de Nouvelle-Zélande. Cela commence déjà à se produire. »

‘Formes complexes’

L’un des problèmes avec la paperasse de transition post-Brexit est qu’elle est basée sur le papier, dit la BMPA.

«À plus long terme, nous avons un système qui ne convient pas», dit-il. « Si nous voulons continuer à approvisionner l’UE, nous devons améliorer ce système ou nous devrons limiter le type de viande que nous pouvons exporter. Cela réduit la marge et exporte également des emplois. »

Tous les exportateurs de viande du Royaume-Uni doivent maintenant remplir un certificat sanitaire d’exportation indiquant que le produit est indemne de maladie. Un vétérinaire officiel doit le signer et dire que cette viande répond aux exigences du certificat d’exportation.

Mais ces formes «sont très complexes», dit-il. « Il existe une forme générique et le vétérinaire doit rayer les choses. Il leur est facile de faire des erreurs. »

« Pour le moment, nous agissons [on the UK side], donc toute la douleur est de notre côté du canal. Dans six mois, nous aurons nos contrôles aux frontières en place, et si cela n’est pas résolu, les entreprises de l’UE qui exportent vers nous auront probablement les mêmes problèmes. «

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Nous avons toujours été clair qu’il y aurait de nouveaux processus pour les commerçants, et nous continuons à les soutenir dans leur transition vers ces nouveaux arrangements.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les transformateurs de viande britanniques pour nous assurer qu’ils peuvent profiter des opportunités et des changements en dehors du marché unique et de l’union douanière, et dans l’ensemble, les entreprises s’adaptent bien aux nouvelles règles et continuent de commercer efficacement. »

Les entreprises alimentaires qui ont subi des retards cette année comprennent les exportateurs de fruits de mer, qui ont organisé des manifestations dans le centre de Londres cette semaine, affirmant que leurs moyens de subsistance étaient menacés.

Plus tôt ce mois-ci, les supermarchés d’Irlande du Nord ont appelé à des mesures concernant la perturbation des approvisionnements alimentaires.