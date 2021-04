J’ai récemment reçu un PowerHub d’Intelli pour examen, qui est une station de charge pour son bureau. Étant donné que beaucoup d’entre nous travaillent encore à domicile et tentent d’améliorer nos configurations, cela ressemblait à un produit polyvalent que je devrais vérifier. Je cherche toujours à maximiser mes prises de courant, alors le PowerHub a regardé droit dans ma ruelle. Mon intuition était tout à fait correcte, car cette petite chose donne un coup de pied.

PowerHub peut alimenter jusqu’à 6 appareils à la fois via 2 prises CA, un chargeur sans fil Qi 10 W, 2 ports USB-A et un port USB-C 18 W. Étant donné que vous n’utilisez qu’une seule prise pour alimenter cette station, c’est une tonne de fonctionnalités et tout à fait idéal pour ma configuration de travail. Je le branche dans la prise passe-fil de mon bureau, charge mon téléphone sans fil, alimente l’un de mes moniteurs de bureau et ai encore plus d’énergie à revendre. À seulement 49 $ (actuellement en vente, généralement 69 $), c’est génial.

Prises / ports PowerHub

USB-C 18 W avec alimentation électrique

2 ports USB-A

Chargeur sans fil Qi 10W

2x prises A / C

Si vous pensez que PowerHub peut améliorer votre espace de travail, suivez le lien ci-dessous et profitez de cette remise de 20 $.