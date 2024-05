Ma belle-fille vient de faire une demande inattendue et maintenant je suis rongé par la culpabilité.

Les membres Slate Plus obtiennent plus Soins et alimentation toutes les semaines. Vous avez une question sur les enfants, la parentalité ou la vie de famille ? Soumettez-le ici!

Chers soins et alimentation,

Je suis récemment devenue la belle-mère à plein temps d’une fille de 10 ans à l’esprit vif, créative et incroyable. Malheureusement, sa mère a des problèmes de santé mentale chroniques et est en grande partie non fonctionnelle depuis que je les connais. Elle a perdu la garde il y a un an parce qu’elle ne parvenait pas à garder son appartement suffisamment propre pour qu’un enfant puisse y passer la nuit, et elle a pratiquement disparu de la vie de sa fille au cours des six derniers mois. Elle l’appelle plusieurs fois par semaine pour discuter avec elle pendant cinq minutes et l’emmène voir un film environ une fois par mois. Elle a parlé de suivre un traitement résidentiel à long terme pour les troubles bipolaires, l’anxiété, la thésaurisation, le SSPT complexe et le TDPM, mais n’a pas donné suite.

Eh bien, la semaine dernière, le gamin m’a donné une carte.

On y lisait : « Cher [name], j’espère pouvoir t’appeler maman. Amour, [kid].» Mon cœur a failli exploser d’amour mais un arrière-goût de culpabilité a rapidement suivi. Je suis tellement honorée que cette petite fille m’aime et me fasse autant confiance, mais je sais que sa mère serait profondément blessée si elle le savait. J’ai répondu sur-le-champ en lui disant à quel point j’étais touché et qu’elle pouvait m’appeler comme elle voulait. Mais maintenant, je me demande à quel point cela pourrait creuser le fossé entre elle et sa mère, et je ne sais pas comment procéder. Est-ce une erreur de ma part d’accepter ce titre, ou est-ce que je dois à sa vraie mère de le garder sacré ?

-Le film Belle-mère Ne m’a pas préparé à ça

Chère belle-mère,

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait que votre belle-fille vous appelle « maman », vous n’êtes pas obligé de l’accepter. Mais si ça vous convient, et que votre seule réserve est de savoir comment sa mère pourrait ressent, il y a peut-être un moyen de le reconnaître sans effacer sa mère. Peut-être quelque chose comme : « Je suis honorée que vous me considériez comme une maman et j’espère que nous serons toujours proches. J’espère aussi que tu sais que tu n’auras jamais besoin de choisir entre être proche de moi et être proche de ta mère, parce que nous t’aimons tous les deux beaucoup. Vous pouvez également parler de vos inquiétudes à votre conjoint : que pense-t-il du fait que son enfant vous appelle « maman » ? Ils peuvent avoir leurs propres préoccupations ou idées.

Tant de gens ont plus d’une figure de maman/mère, pour toutes sortes de raisons ; En général, je pense qu’il est normal d’essayer de suivre l’exemple d’un enfant lorsqu’il s’agit de définir les personnes ou les relations importantes dans sa vie. Votre belle-fille est assez âgée pour savoir ce qu’elle ressent pour vous et sa relation avec vous. Encore une fois, vous n’êtes pas obligé d’accepter un titre avec lequel vous n’êtes pas à l’aise, mais le lien qu’elle entretient avec vous ne doit pas nécessairement saper le lien qu’elle entretient avec sa mère.

—Nicole

