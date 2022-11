Ma belle fille a été photographiée à peine 20 minutes avant d’être tuée par un conducteur en état d’ébriété alors qu’elle cueillait des fleurs pour moi

Une maman au CŒUR BRISÉ a partagé la dernière photo de sa jeune fille – prise à peine 20 minutes avant qu’elle ne soit tuée par un alcool au volant.

Fenella Hawes, 20 ans, amoureuse de la nature, transportait des tournesols à donner à sa mère Margaret lorsqu’une voiture conduite par Malcolm Waite, 68 ans, a monté un trottoir et l’a heurtée.

La dernière photo de Fenella Hawes, 20 ans, prise à peine 20 minutes avant d’être fauchée Crédit: Service de presse d’East Anglia

L’alcoolique Malcolm Waite, 68 ans, qui a tué Fenella Crédit: Service de presse d’East Anglia

La mère de Fenella a raconté sa douleur après avoir perdu sa “belle” fille Crédit: Service de presse d’East Anglia

Elle a été déclarée morte sur les lieux, malgré des efforts désespérés pour la sauver après la collision à Stalham sur les Norfolk Broads.

Maintenant, Mme Hawes a publié une photo de sa fille souriante et posant avec ses fleurs après que Waite, qui avait près de cinq fois la limite de consommation d’alcool, ait été emprisonnée pendant huit ans.

Une jeune fille de 16 ans qui marchait avec elle a également été touchée, mais s’est échappée avec des coupures et des ecchymoses lors de l’accident survenu sur la route A149 à 16h30 le 31 juillet de cette année.

Waite de Hoveton, Norfolk, a reconnu avoir causé la mort par conduite dangereuse à Norwich Crown Court. Il a également été interdit de conduire pendant sept ans.

Le tribunal a appris qu’il ne s’était pas arrêté après avoir frappé Fenella, qui étudiait les sciences naturelles à l’université de Lancaster.

Il a continué à conduire son SUV Lexus RX sur un autre kilomètre et ne s’est arrêté que lorsqu’il est entré en collision avec un panneau de signalisation, des arbres et des arbustes.

Les agents l’ont trouvé assis sur le siège du conducteur et sentant fortement l’alcool avec une bouteille de vodka à moitié ivre à côté de lui.

Des images d’une caméra corporelle portée par un officier le montraient en train de brouiller les mots et d’accuser à tort le policier de l’avoir insulté.

Waite, un ingénieur informatique à la retraite, a refusé de fournir un test respiratoire avant d’être arrêté et emmené à l’hôpital James Paget de Gorleston près de Great Yarmouth.

Quatre heures plus tard, un test au centre d’enquête de la police de Great Yarmouth a révélé qu’il avait 120 mcg d’alcool dans son haleine.

Les agents ont calculé que cela aurait été d’environ 158 mcg s’ils avaient été pris au bord de la route après l’accident. La limite légale est de 35 mcg.

L’enquête policière a révélé que le véhicule de Waite n’était pas défectueux et que les conditions météorologiques et routières étaient claires et bonnes.

Lors des interrogatoires de police, il n’a répondu aucun commentaire à chaque question.

Le tribunal a entendu comment Fenella et l’adolescent rentraient chez eux après le travail lorsqu’ils ont été heurtés par Waite après que des témoins ont vu sa voiture virer de l’autre côté de la route.

“TOUS LES JOURS JE SANGLE”

Mme Hawes a décrit la perte de sa fille dans une déclaration d’impact de la victime, en disant: «Chaque jour, je sanglote, quand je me réveille, tout au long de la journée à des moments aléatoires sans apparemment aucune raison et quand je vais me coucher le soir.

“Je l’imagine en train de marcher, si heureuse de porter des tournesols pour moi, puis d’être renversée par la voiture.

“Je sanglote parce que je ne reverrai plus jamais Fenella, je ne verrai jamais son sourire radieux ni ne l’entendrai rire, je ne lui parlerai jamais de sa journée ni de ses projets d’avenir, je ne l’aiderai jamais à lui remonter le moral quand elle est triste ou bavardant avec elle, je ne ferai plus jamais de longues promenades avec elle… je ne pourrai plus jamais m’asseoir avec elle devant notre feu… ce ne sera plus jamais pareil.

“Je sanglote pour l’avenir qu’elle n’a pas parce qu’un homme ivre a choisi de monter dans une voiture, sachant que c’était une arme qui pouvait tuer quelqu’un, et c’est effectivement le cas. Il a tué ma fille de 20 ans.

“C’était une jeune adulte qui commençait sa vie et son brillant avenir a été anéanti en quelques secondes à cause de quelqu’un qui n’y pensait pas ou s’en fichait.

“Je sanglote parce qu’elle était si heureuse : elle était si belle à l’intérieur et à l’extérieur, elle était si vivante et maintenant elle n’est plus là, et ne le sera plus jamais. Je n’ai jamais eu l’occasion de dire au revoir.

Andrew Oliver, en défense, a déclaré que Waite avait une longue histoire de dépression et de problèmes d’alcool.

Lui et sa femme avaient déménagé du Leicestershire à Norfolk pendant la pandémie, mais il avait déménagé à son comportement erratique et elle avait demandé une ordonnance restrictive contre lui.

Je l’imagine en train de marcher, si heureuse de porter des tournesols pour moi, puis d’être renversée par la voiture. Margaret, la mère de Fenella Hawes

M. Oliver a ajouté: «Il ressent d’intenses remords pour ce qu’il a fait. Il sait qu’il a causé une douleur intense à la famille et aux amis de Fenella.

L’inspecteur-détective David McCormack, de l’unité d’enquête sur les collisions graves de la police de Norfolk, a déclaré après l’audience: “C’est une tragédie, et c’était tout à fait évitable.

“J’implore tous ceux qui pensent qu’il est normal de boire un verre puis de conduire, souvenez-vous des conséquences déchirantes et dévastatrices de l’alcool au volant si évidentes dans ce cas. La décision de Waite de boire et conduire a changé des vies pour toujours.

“L’adolescente qui, avec Fenella, rentrait du travail ce jour-là est traumatisée par ce qui s’est passé.

«Waite devra vivre le reste de sa vie en sachant qu’il a pris la vie d’une jeune femme remarquable qui avait tant à offrir et beaucoup de choses qu’elle voulait accomplir. Il a causé tant de douleur à tant de gens.

Le PC Callum Walchester, qui a arrêté Waite sur les lieux, a déclaré: «Je suis PC depuis 10 ans et j’ai travaillé dans la police des routes pendant près de six ans, et c’était la personne la plus ivre que j’aie jamais vue au volant d’une voiture. ”

Le tribunal a entendu que le boutre Fenella avait obtenu un diplôme posthume de première classe de son université après sa mort.

Sa famille a rendu un hommage antérieur au moment de sa mort en disant qu’elle “manquerait beaucoup à tous ceux qui la connaissaient et l’aimaient”.

Leur déclaration a ajouté: «Elle a rendu notre monde meilleur avec son esprit vif et a illuminé nos vies avec son rire et son sens de l’humour décalé.

“Elle ne pouvait pas passer devant un chat sans s’arrêter pour une séance photo et avait hâte d’aller au café des chats avec son petit ami.

“Son amour de l’environnement et de la nature s’est manifesté dans son plaisir des promenades locales dans les bois, la plage et dernièrement dans les lacs.

“Elle était une étudiante qui réussissait et avait terminé deux ans d’études en sciences naturelles à l’université et avait fait un voyage au Honduras, financé grâce à une bourse qu’elle avait reçue, prévue pour l’avenir.”