‘M3GAN’ Slayyys Box Office avec un week-end d’ouverture de 30 millions de dollars

Pour toujours cette poupée !

Tout le monde bourdonne M3GAN qui a tué le box-office avec un week-end d’ouverture de 30 millions de dollars comme le plus grand début d’un film original depuis Jordan Peléc’est Non.

Le bonkers Horror smash a explosé sur les réseaux sociaux avec une campagne de marketing hilarante et chaotique mettant en vedette M3GAN – la poupée meurtrière au centre du chaos – faisant des danses TikTok dans une scène désormais emblématique qui a été tendance pendant des semaines.

Conçu par la brillante roboticienne de l’entreprise de jouets Gemma (Sortezc’est Allison Williams), M3GAN est une merveille d’intelligence artificielle programmée pour être le plus grand compagnon d’un enfant et le plus grand allié d’un parent.

Lorsque Gemma devient soudainement la gardienne de sa nièce orpheline de 8 ans, Cady (Violet McGraw), Gemma n’est pas sûre et n’est pas préparée à être parent.

Sous une pression intense au travail, Gemma décide d’associer son prototype M3GAN à Cady pour tenter de résoudre les deux problèmes, une décision qui aura des conséquences inimaginables.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Produit par Jason Blum et James Wan, M3GAN est réalisé par le cinéaste primé Gérard Johnston (Confiné à la maison), d’après un scénario de Akela Cooper–un créateur noir super talentueux dont l’étoile monte à Hollywood.

“Quand j’écrivais M3GAN, est-ce que je pensais qu’il y aurait des M3GAN dansants à la première au Chinese Theatre ? Non! dit-elle dans un ientretien avec le Temps de Los Angeles. J’étais dans mon propre petit monde en train de penser : ‘Quelle est sa personnalité ? Comment va-t-elle tuer des gens ? Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé que nous serions ici.

Le film met également en vedette Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungeyet Stéphane Garneau-Monten.

M3GAN est maintenant joué (et tendance) partout !