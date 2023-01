“M3gan” ouvre la voie à une grande année pour les films d’horreur au box-office

Une poupée réaliste programmée pour être le meilleur compagnon d’un enfant et le meilleur allié d’un parent devient meurtrière dans Universal Studios et “M3GAN” de Blumhouse. Universel

Une poupée meurtrière avant-gardiste rapporte beaucoup d’argent au box-office. « M3gan », la dernière version du Universel La collaboration entre Studios et Blumhouse rapportera plus de 100 millions de dollars dans le monde. C’est le dernier succès d’une série de tournées théâtrales lucratives pour le genre horreur. actualités liées à l’investissement Alors que les superproductions à gros budget d’Hollywood attirent généralement le plus l’attention, la performance toujours solide des films d’horreur dans les salles de cinéma est une bonne nouvelle pour l’industrie du cinéma. La pandémie a fondamentalement modifié comment et où les consommateurs voient le divertissement. Certes, les gens sont retournés dans les salles, mais pas dans le même volume qu’avant la pandémie. De plus, moins de sorties en salles ont entraîné un box-office global plus petit au cours de la dernière année. Le box-office national a atteint 7,5 milliards de dollars en 2022, mieux que 4,58 milliards de dollars collectés en 2021, mais en baisse d’environ 34% par rapport à 2019. Des films comme “M3gan” ajoutent collectivement une valeur supplémentaire au box-office. En 2022, le genre d’horreur représentait environ 700 millions de dollars de ventes de billets nationaux, selon les données de Comscore. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, il indique une demande persistante de divertissement effrayant alors que l’activité théâtrale rebondit.

Une bonne année effrayante

Primordial et Universal étaient les principaux contributeurs de contenu d’horreur l’année dernière. “Smile” de Paramount a vendu 105 millions de dollars de billets sur le marché intérieur et 217 millions de dollars dans le monde. Son dernier opus de la franchise Scream a rapporté 81 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 137 millions de dollars dans le monde. “Nope” d’Universal a généré 123 millions de dollars sur le marché intérieur et 171 millions de dollars dans le monde, tandis que “The Black Phone” a rapporté 90 millions de dollars aux États-Unis et 160 millions de dollars dans le monde. Le studio a également publié “Halloween Ends”, générant 64 millions de dollars de ventes de billets sur le marché intérieur et 104 millions de dollars dans le monde, même s’il a atteint le service de streaming Peacock le même jour.

Ethan Hawke joue dans Blumhouse et “The Black Phone” d’Universal. Universel

En outre, Disney ‘s Searchlight Pictures a publié “The Menu”, qui a récolté 38 millions de dollars sur le marché intérieur et 70 millions de dollars dans le monde. Notamment, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Disney et Marvel Studios, qui présente des éléments d’horreur, n’a pas été inclus dans le décompte. Le film a généré 411 millions de dollars lors de sa diffusion aux États-Unis et au Canada et près d’un milliard de dollars dans le monde. “Nous sommes au milieu du nouvel âge d’or de l’horreur”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. “C’est un genre qui a connu des hauts et des bas au cours des dernières décennies, mais qui a toujours évolué, maintenu un attrait commercial et aidé à présenter de nouveaux cinéastes au monde.” Voici plusieurs titres à attendre du genre horreur en 2023 : “Knock at the Cabin” d’Universal – 3 février

« Scream VI » de Paramount – 10 mars

« Insidious : Chapitre 5 » de Sony – 7 juillet

Warner Bros.’ “La nonne 2” – 8 septembre

« Coucou » de Neon – 29 septembre

“The Exorcist” d’Universal – 13 octobre

“Saw X” de Lionsgate – 27 octobre

Effrayer les dollars

Blumhouse, un producteur de “M3gan”, a révolutionné le genre de l’horreur au cours de la dernière décennie, transformant des films à petit budget en énormes retours au box-office. Le studio a été responsable des films rentables et populaires “Paranormal Activity” ainsi que du film “Get Out”, lauréat d’un Oscar. “Paranormal Activity”, sorti en 2009, avait un budget de seulement 15 000 dollars et a rapporté plus de 107 millions de dollars aux États-Unis et près de 200 millions de dollars dans le monde. Suivant ce modèle, “M3gan” a été réalisé pour seulement 12 millions de dollars et est en passe de dépasser les 100 millions de dollars. Déjà, Universal et Blumhouse ont donné leur feu vert à une suite qui devrait sortir en 2025.

Image tirée du “M3GAN” d’Universal et Blumhouse. Universel