M3gan, la poupée meurtrière, est déjà une icône de l’horreur du camp en devenir

Quand il s’agit de films d’horreur, je suis un chat effrayant. j’ai regardé Les étrangers et vérifiais les serrures de ma porte d’entrée plusieurs fois par nuit. J’ai vu Le projet Blair Witch, et ce n’était vraiment qu’un clou dans le cercueil en matière de camping, une activité dont j’étais déjà sceptique. Esprit frappeur – non, absolument pas. Ces choses ne respectent pas les frontières.

Alors imaginez ma surprise lorsque, de mon plein gré, je me suis retrouvé profondément obsédé par M3gan, un film de Blumhouse-James Wan sur une jolie poupée qui assassine des gens. Depuis la sortie de la bande-annonce initiale en octobre, je ne voulais rien de plus que de regarder cette belle pom-pom girl animatronique méchante tuer des choses, faire des ravages et terroriser Allison Williams. Et tandis que les femmes glamour qui dansent et sont capables d’homicide font directement appel à mes goûts homosexuels (j’adore Chicago!), je n’arrivais pas à comprendre pourquoi j’avais désespérément besoin de voir cette film.

Je n’étais pas seul non plus. Partout sur Internet, il y avait des vidéos faites par des fans de la danse de M3gan ainsi que des déclarations – de personnes qui n’avaient même pas vu le film – que M3gan venait pour les couronnes des autres poupées meurtrières Chucky et Annabelle. Une grande partie de cet amour provenait de personnes queer qui oignaient déjà (ironiquement et sans ironie) M3gan comme une icône queer, un peu comme nous l’avions fait pour Maman‘s Ma, ou la mère dans Barbareou le Babadook, ou Pearl de Xou alors Pousser un criest Ghostface.

Pour aider à comprendre l’obsession, j’ai parlé avec Joe Vallesse, professeur à NYU et rédacteur en chef de Ça vient du placard, une collection d’essais critiques sur l’intersection de l’homosexualité et des films d’horreur. Nous avons parlé d’où M3gan s’inscrit dans la longue histoire des chariots tueurs à l’écran, pourquoi les personnes LGBTQ aiment le genre (indice : parce qu’il subvertit la vie réelle) et comment l’horreur peut donner aux personnes homosexuelles une évasion qu’elles ne trouveront peut-être nulle part ailleurs.

Je ne peux pas l’expliquer complètement moi-même, mais en tant qu’homme manifestement homosexuel, j’ai l’impression que ce film a déclenché une sorte de synapses dans le cerveau gay. Comme nous [gay people] devoir voir ce film avec cette poupée meurtrière. Je crains parce que je suis dans cette bulle homosexuelle que je puisse imaginer des choses, et je veux juste savoir si vous voyez la même chose.

Je pense que dès que j’ai vu cette bande-annonce et que j’ai vu cette danse, je me suis dit: “Oh, je sais ce qui va se passer ici.” Vous savez, il était très clair pour moi que ça allait être une sorte d’iconographie gay instantanée.

Indépendamment de ce que le film contient réellement sur le plan narratif, elle allait être un mème. Comme, sa danse sera sur TikTok. C’est une sorte de situation de temps et de lieu pour une bande-annonce comme celle-ci et une danse comme celle-ci pour s’enflammer comme elle l’a fait.

C’est comme si nous attribuons un contexte et une signification au visuel avant même de savoir ce que c’est, et c’est ce que les hommes gays et queer de notre génération ont toujours fait – que l’homosexualité et l’homosexualité sont en quelque sorte un acte de récupération et de recontextualiser.

Est-ce en partie la raison pour laquelle vous pensez que M3gan a trouvé un écho auprès des personnes queer, et des hommes homosexuels en particulier ?

Je pense que cela vient de ce qu’on nous dit n’est pas pour nous. Pour les hommes homosexuels, en tant qu’enfants, cela signifiait probablement être féminin, quoi que ce soit de féminin. C’est évidemment incroyablement vrai avec les poupées. Il est donc logique que la sensibilité des hommes gays ou queer gravite autour de cette belle poupée tueuse à la Amanda Seyfried.

Espérons que la génération Z voit moins cela se produire au sein de leurs familles, mais quand nous étions enfants, on nous a dit que vous ne pouviez pas jouer avec la Barbie mais que vous pouviez avoir le GI Joe. Par exemple, vous pouvez jouer avec la poupée si elle est destructrice mais pas si elle est belle.

M3gan est beau et diabolique, il y a donc une subversion à laquelle certains homosexuels pourraient réagir lorsqu’ils voient quelque chose comme ça. Nous voyons l’histoire de cette poupée racontée avec cet objectif particulier. Et que le film soit bon ou mauvais, je ne sais pas si c’est si important quand il s’agit de la réaction.

Je me suis définitivement glissée dans la chambre de ma sœur pour « emprunter » ses Barbies. Quand je l’ai fait, j’ai eu l’impression de faire quelque chose de mal. Je suppose que se faufiler dans la chambre de quelqu’un est mauvais. Mais l’idée de “jouer avec de jolies poupées = mauvais” découle probablement de ce que les garçons sont “censés” aimer et de la façon dont ils sont “censés” se comporter.

Alors… Je suppose qu’il y a quelque chose de sournois et d’attrayant dans une poupée tueuse qui tue des gens avec une lame de coupe-papier géante.

Nous voyons également la poupée M3gan dans la remorque se mettre à quatre pattes et courir comme un animal pour attaquer quelqu’un. Je ne pense pas qu’il y ait de sous-texte. Je pense que c’est juste du texte. C’est une juxtaposition évidente.

Je dirai que je ne pense pas que M3gan aurait pu ramper ou courir sans que Chucky ne marche. Chucky est définitivement comme une perversion de [the toy] My Buddy, principalement parce qu’ils se ressemblent. Mon Buddy était ce petit garçon qui portait une salopette et c’était une poupée que les garçons pouvaient avoir, parce qu’il n’était pas trop féminin. Et puis vous obtenez la poupée Chucky qui est possédée par ce, vous savez, un tueur en série grossier et vicieux.

Et le créateur de Chucky est un homme queer. Je ne sais pas si vous avez regardé la série télévisée…

Je n’ai pas! Mais j’ai entendu dire que c’est bizarre et Jennifer Tilly est dedans, et quelque chose à propos de Chucky étant le père d’un enfant non binaire ?

Eh bien, le personnage principal est queer. C’est un spectacle incroyablement étrange, ce qui est logique car c’est la seule direction dans laquelle il aurait pu aller après l’introduction de Tiffany [voiced by Tilly], la fiancée de Chucky. Et ils ont un enfant androgyne et ils se sont vraiment penchés là-dessus. Ils ont essentiellement une famille de poupées tueuses queer, et ils ont suivi cette voie, ce qui, vous savez, enlève peut-être une partie de l’effroi de l’original.

Quand il s’agit de “sortir le fantôme”, je pense que si vous regardez la façon dont les films d’horreur de ces derniers temps – Barbare, Malin, Maman, Annabelleet même Le Babadook – il y a eu cet acte de les oindre comme des films queer et ces monstres comme des icônes queer. Et quand ces méchants deviennent des icônes queer, cela devient moins effrayant et peut-être plus agréable.

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence s’il y a une longue histoire où les personnes homosexuelles sont appelées des monstres, puis les personnes homosexuelles gravitent autour de ces « monstres ».

Eh bien, en ce qui concerne les tropes de personnages dans les films d’horreur, il nous reste toujours la dernière fille et le méchant. Et la dernière fille a été enveloppée dans une sorte d’hétéronormativité pendant si longtemps, n’est-ce pas ? Elle est cis, hétéro, très pudique, très saine. Le méchant est généralement diamétralement opposé. Et donc quand beaucoup d’entre nous regardent ça, nous pensons, nous ne pouvons pas être Nancy donc nous sommes Freddie. On ne peut pas être Laurie, alors on est Michael. Il peut être difficile pour quelqu’un d’être un Pinhead ou un Cénobite.

Nous nous en éloignons maintenant, mais je pense que le binaire final fille/méchant a en quelque sorte dicté le rôle qui restait aux personnes queer. Et aussi les méchants sont juste plus intéressants. Vous savez, si les méchants n’étaient pas intéressants, il n’y aurait pas de franchises, il n’y aurait pas plusieurs films, il n’y aurait pas ces tentatives d’histoires et de redémarrages. Comme le Pousser un cri films !

Le Pousser un cri films vraiment essayer de casser ces binaires. Je pense que dans le premier film, nous avons des personnages qui parlent de la façon dont il est sexiste de supposer que le tueur est un homme. Si vous regardez les bavardages sur Internet, il y a une blague mais peut être pas une blague que Ghostface (le tueur) est intrinsèquement queer.

En ce qui concerne Ghostface, bien qu’il y ait quelqu’un sous ce masque, il est toujours drapé dans cette robe très flottante et fluide. Même s’ils peuvent être maladroits, Ghostface glisse et danse. C’est très, quel est le mot…

Flamboyant?

Ouais. C’est hyper flamboyant. On n’y pense pas souvent, mais c’est là. Et puis, peu importe qui est dessous, ils ont toujours l’air si énormes dans le costume. Comme le révèle Emma Roberts (Cri 4) – c’est tellement drôle parce que de façon réaliste, c’est probablement un tueur de 5 pieds, mais cela n’a pas d’importance parce que quiconque est sous la robe sera toujours plus grand que nature, intimidant et fabuleux.

Eh bien, tout ce qui concerne Pousser un cri est que n’importe qui peut être là-dessous. C’est un peu bizarre et inclusif à sa façon.

Et puis, bien sûr, dans le premier film, ce sont ces deux gars maladroits, peut-être gays l’un pour l’autre, qui sont les tueurs, n’est-ce pas ?

Non, comme des mecs complètement gays l’un pour l’autre.

Parce que Pousser un cri a été créé par un homme gay et parce que je pense que Wes Craven était une personne très astucieuse et inclusive, Craven a compris qu’il y avait quelque chose de bizarre dans ce que fait l’horreur et a compris la subversivité.

En ce qui concerne l’idée que n’importe qui peut être Ghostface, je pense que beaucoup de plaisir dans ces films vient du fait que nous pensons simultanément à ce que nous ferions pour nous échapper, et aussi à ce que nous ferions si nous étions Ghostface. Comment traquer ma proie ?

À quoi ressembleraient mes appels Ghostface ? Pourrais-je être aussi garce que Ghostface ?

J’aimerais vous interroger sur ce genre de triangulation dont nous parlons sans cesse. Comme s’il y avait un lien entre l’horreur, l’homosexualité et le camp. Et j’ai l’impression que le seuil entre ce qui rend l’horreur terrifiante ou campy est une sensibilité étrange. Je me demandais si vous ressentiez la même chose.

J’ai l’impression que, plus que tout autre genre, dans l’horreur, il faut trouver de nouvelles façons de surprendre et de renverser les attentes.

Quand l’horreur traverse le camp, je pense que c’est souvent une tentative sérieuse de surprendre les gens et de leur donner un visuel qu’ils n’ont jamais vu auparavant, ce qui est vraiment difficile à faire correctement. Vous savez, au début, j’ai dit que la culture queer est en partie une question de récupération et de recontextualisation. Mais je pense qu’il y a aussi cet élément de nous montrer quelque chose que nous n’avons pas vu. Je pense que c’est en quelque sorte la raison pour laquelle la frontière est vraiment floue et ce n’est pas toujours réussi.

Mais plus que n’importe quel genre, je pense que l’horreur a la capacité d’être vraiment, vraiment bonne et vraiment mauvaise, mais ensuite si mauvaise qu’elle redevient vraiment bonne.

Eh bien, je veux dire, tout le monde à la fin de Barbare est profondément investi et encourage la vie de la femme souterraine de 8 pieds, ce qui n’est probablement pas ce que nous nous imaginions faire au début du film.

Eh bien, vous savez, cette femme souterraine de 8 pieds n’a pas demandé ce qu’elle était. Comme, elle n’a pas demandé à naître dans cette vie incestueuse et merdique ? Si vous appuyez trop fort dessus, il s’effondre car rien de tout cela n’a vraiment de sens. Mais d’un point de vue d’oiseau, cette femme n’a pas demandé cette vie et elle ne devrait pas avoir à mourir.

L’évasion des films d’horreur – j’ai l’impression que cela peut être stimulant. Si vous n’êtes pas queer, vous ne comprendriez pas nécessairement ce qui est exaltant chez un monstre ou un méchant, et c’est peut-être l’une des choses qui n’est même pas totalement explicable. Mais les personnes queer ont passé tellement de temps à s’expliquer que je pense que c’est un endroit où ce n’est pas grave si nous ne le faisons pas.

Ce n’est vraiment pas si différent que d’aimer notre petite poupée meurtrière M3gan, n’est-ce pas ? Elle n’a pas demandé à naître dans ce monde. Elle n’a pas demandé cette vie.

Je serai vraiment curieux de savoir si vous aimez votre poupée meurtrière M3gan quand vous la verrez. Comme, je me demande si c’est juste comme une grande charade, et si le film va être nul, et s’il va être totalement oubliable.

Mais en vous parlant, même si ça craint, ça n’a presque pas d’importance. Nous aurons toujours notre propre interprétation de M3gan et c’était quelque chose que nous aimons, et nous allons l’aimer ironiquement ou non.

Oui, elle aura quand même offert quelque chose de mémorable ! Et je suis tout à fait pour les entrées étranges et étranges dans l’horreur, et il n’y a pas assez d’horreur de poupée là-bas.

Annabelle?

je ne sais pas si Annabelle est le film de poupée préféré de quelqu’un, tu sais? Tout est très évident. En premier Annabelle film, elle a l’air effrayante et ils veulent la jeter avec les ordures mais ils ne peuvent pas. Si Annabelle est le meilleur film de poupée tueur, nous avons besoin M3gan ou quelqu’un à détrôner Annabelle. Donnez-nous un nouveau genre de poupée dont nous aurons peur.