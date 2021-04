L’iPad Pro a longtemps la barre des tablettes, offrant une expérience haut de gamme unique à Apple. Et maintenant, il est sur le point de s’améliorer, avec des modèles 2021 mis à jour alimentés par la puce Apple M1.

Les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces M1 disposent du même chipset que les derniers MacBook et iMac de la société, ainsi que d’autres mises à niveau, notamment la 5G, le Thunderbolt et un écran mini-LED exclusif au modèle plus grand.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la gamme M1 iPad Pro 2021, y compris les spécifications complètes, les prix et la date à laquelle vous pourrez en acheter un.

Quelle est la date de sortie de l’iPad Pro 2021?

Apple a dévoilé les deux nouveaux modèles d’iPad Pro lors de son événement Spring Loaded du 20 avril, mais ils ne sont pas encore disponibles à la commande.

Précommandes pour les deux modèles sera lancé le vendredi 30 avril, les tablettes étant expédiées dans la seconde quinzaine de mai, date à laquelle elles seront également officiellement mises en vente – nous attendons toujours une date spécifique.

En plus des nouveaux iPad Pro, Apple a également dévoilé son tracker AirTag, une Apple TV 4K mise à jour, une nouvelle gamme d’iMac alimentée par M1 et un iPhone 12 violet élégant.

Combien coûteront les iPad Pro M1?

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles en ce qui concerne les prix de l’iPad Pro. La bonne nouvelle est que l’iPad Pro 11 pouces démarre exactement au même prix que son prédécesseur. La mauvaise nouvelle est que le modèle 12,9 pouces – avec ce nouvel écran mini-LED – a bondi de 100 $, et les principales options de stockage de 2 To pour les deux tailles sont cher.







Voici les prix complets pour le Royaume-Uni et les États-Unis:

iPad Pro 11 pouces (Wi-Fi): De 749 £ / 799 $ (128 Go) à 1749 £ / 1899 $ (2 To)

De 749 £ / 799 $ (128 Go) à 1749 £ / 1899 $ (2 To) iPad Pro 11 pouces (cellulaire): De 899 £ / 949 $ (128 Go) à 1899 £ / 2099 $ (2 To)

De 899 £ / 949 $ (128 Go) à 1899 £ / 2099 $ (2 To) iPad Pro 12,9 pouces (Wi-Fi): De 999 £ / 1099 $ (128 Go) à 1999 £ / 2199 $ (2 To)

De 999 £ / 1099 $ (128 Go) à 1999 £ / 2199 $ (2 To) iPad Pro 12,9 pouces (cellulaire): De 1149 £ / 1299 $ (128 Go) à 2149 £ / 2399 $ (2 To)

Pour voir comment cela se compare au reste de la gamme iPad en l’état, jetez un œil à notre sélection des meilleurs iPads.

À quelles mises à niveau des spécifications dois-je m’attendre de l’iPad Pro 2021?

Avec une si belle expérience proposée par la gamme iPad Pro 2020, à quoi faut-il s’attendre des nouveaux modèles de cette année?

Concevoir et construire

À l’extérieur, peu de choses ont changé. Les nouveaux iPad Pro sont disponibles dans les mêmes tailles – 11 pouces et 12,9 pouces – et les mêmes couleurs – argent et gris sidéral.







Le modèle 11 pouces a exactement les mêmes dimensions que son homologue 2020, bien que, étonnamment, il soit plus léger de quelques grammes. Pendant ce temps, le modèle 12,9 pouces est un demi-millimètre plus épais que l’année dernière – bien qu’il soit indéniablement mince à 6,4 mm – et environ 40 g plus lourd, cadrant désormais autour de 680 g.

À part cela, le design n’a vraiment pas changé du tout, bien qu’il se vante de meilleures références environnementales: un boîtier en aluminium 100% recyclé et des éléments de terres rares 100% recyclés dans les aimants des haut-parleurs et du boîtier.

Jeu de puces M1

La plus grande surprise de l’annonce d’Apple a été que les nouveaux iPad Pro seront tous deux alimentés par le chipset M1, plutôt que par une version améliorée de la puce A14 Bionic de la gamme iPhone 12.

Le M1, avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs, est le même chipset utilisé dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro de l’année dernière, et également présent dans les nouveaux modèles d’iMac annoncés quelques instants avant le nouvel iPad Pro.







Apple affirme qu’il offre une augmentation de 50% du processeur et de 40% du processeur graphique par rapport aux modèles de l’année dernière, et a également abandonné certaines comparaisons étonnantes avec le tout premier iPad, datant de 2010: les derniers iPad Pro ont des performances de processeur 75 fois plus rapides et 1500x des performances GPU plus rapides que ce premier modèle.

La nouvelle puce est complétée par jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage 2x plus rapide – maintenant disponible dans des quantités allant de 128 Go jusqu’à un nouveau maximum de 2 To. Les modèles 1 To et 2 To comporteront 16 Go de RAM, avec seulement 8 Go inclus sur les niveaux de stockage inférieurs.

Affichage mini-LED

La prochaine mise à niveau la plus importante concerne l’écran, mais celle-ci est exclusive au modèle 12,9 pouces – l’iPad Pro 2021 11 pouces contient le même écran Liquid Retina que l’année dernière.

Le plus grand modèle de 12,9 pouces contient maintenant ce qu’Apple appelle un écran Liquid Retina XDR, affirmant qu’il correspond à la qualité du moniteur Pro Display XDR autonome de la société.







Pour y parvenir, Apple utilise Mini-LED. Comme son nom l’indique, cela utilise des LED plus petites, dont plus de 10000 sont entassées dans le panneau de 12,9 pouces.

Les avantages comprennent une gradation localisée et une gamme de couleurs plus large par rapport à l’OLED traditionnel, offrant un HDR amélioré. Cela signifie également une luminosité améliorée – jusqu’à 1 000 nits sur tout l’écran et une luminosité maximale de 1 600 nits – avec un rapport de contraste de 1 000 000: 1.

Connectivité 5G

La gamme iPhone 12 a été la première du portefeuille Apple à offrir une connectivité 5G, il n’est donc pas surprenant de voir qu’elle s’étend désormais à la gamme iPad Pro 2021.

Comme l’iPhone 12, les nouvelles tablettes prendront en charge les sous-6 GHz dans le monde entier, avec des vitesses maximales potentielles de 3,5 Gbps. Aux États-Unis, il prendra également en charge mmWave, qui a une portée plus courte mais peut théoriquement atteindre 4 Go / s – bien que, bien sûr, les vitesses réelles soient probablement beaucoup plus faibles la plupart du temps.

La prise en charge eSIM est incluse et, comme auparavant, il existe des modèles séparés uniquement Wi-Fi pour ceux qui ne ressentent pas le besoin de la 5G.

Thunderbolt et USB 4

La connectivité filaire a également reçu un petit coup de pouce. Le port USB-C fait un retour, mais a été mis à niveau cette fois pour prendre en charge USB 4 et Thunderbolt.

Cela signifie non seulement des vitesses de transfert plus rapides, mais déverrouille de manière cruciale la prise en charge d’une plus large gamme d’écrans externes, de stations d’accueil, de périphériques de stockage et d’autres périphériques, ce qui devrait aider l’iPad Pro à s’intégrer parfaitement à davantage de flux de travail.







En parlant de périphériques, la prise en charge reste pour l’Apple Pencil de 2e génération, ainsi que pour le Smart Keyboard Folio et le Magic Keyboard, désormais disponibles en blanc.

Appareils photo

Comme toujours, Apple a tenu à vanter les capacités de caméra des iPad Pro, même si peu d’utilisateurs en profitent.

Alors que la configuration de la caméra arrière reste inchangée – une caméra principale de 12Mp rejoint par un support ultra-large de 10Mp et LiDAR – la caméra frontale a fait l’objet d’une mise à niveau majeure.

La caméra TrueDepth est désormais un objectif ultra-large de 12 Mpx, avec prise en charge des selfies en mode portrait, de la capture vidéo 1080p et du déverrouillage du visage.

Il prend également en charge une nouvelle fonctionnalité appelée Center Stage, dans laquelle la caméra recadre et effectue un panoramique pour vous suivre pendant les appels vidéo, et effectue un zoom arrière et avant en fonction du nombre de personnes dans l’image. Nous avons déjà vu une technologie similaire dans les écrans intelligents, mais c’est la première fois qu’elle apparaît sur un iPad. Avec l’augmentation de la résolution, cela en fait une bien meilleure option pour les appels vidéo.

iPadOS 14.5

Bien qu’Apple n’ait pas beaucoup insisté sur les logiciels lors de l’événement de lancement, il a confirmé que l’iPadOS 14.5 serait disponible avant l’arrivée des nouveaux iPad Pro. Il déverrouille de nouveaux emoji, la prise en charge des derniers contrôleurs Xbox et PS5 et une prise en charge étendue des langues pour les fonctionnalités Apple Pencil telles que Scribble et Smart Selection.