Il a commencé par un saut de 8,02 m avant de s’améliorer à 8,04 m, 8,07 m et 8,09 m lors de ses trois prochains sauts avant de toucher 8,26 m à sa cinquième tentative. Il n’avait aucune marque (NM) lors de son dernier saut. Un autre sauteur du Kerala, Muhammed Anees Yahiya (8 m) et S Lokesh (7,60 m) du Karnataka ont respectivement remporté l’argent et le bronze. Cinq marcheurs (KT Irfan, Sandeep Kumar et Rahul Rohilla dans l’épreuve 20 km hommes et Bhawana Jat et Priyanka Goswami dans l’épreuve 20 km femmes), deux lanceurs de javelot (Neeraj Chopra et Shivpal Singh), Avinash Sable (3000 m steeple hommes) et le 4x400m mixte l’équipe de relais s’est qualifiée auparavant pour les Jeux olympiques de Tokyo.

