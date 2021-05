‘M * rde’: fusées éclairantes, droits de pêche et drapeaux se bousculent au large de Jersey

je

Ce fut une matinée grise et misérable quand environ 70 bateaux de pêche française arrivèrent au large de Saint-Hélier. Au départ, ils se sont rassemblés à St. Aubin’s Bay, au sud du château Elizabeth.

Quelques bateaux ont allumé des fusées éclairantes et déployé des banderoles tandis que le HMS Tamar naviguait lentement dans l’obscurité, gardant un œil vigilant mais ne s’impliquant jamais.

Il y avait un assortiment de formes, de tailles et de couleurs – de grands chalutiers, avec de hautes poupe ouvertes et des arches solidement construites à hisser dans leurs filets, passant de plus petits bateaux avec une petite cabine avant et rien d’autre.

Massabielle de Granville, Hegoak de Carteret, Mustang d’Erquy, Boree Al de Cherbourg, Thais Leo de St Brieuc pour n’en citer que quelques-uns… des dizaines de bateaux en provenance des ports des côtes normandes et bretonnes environnantes.

Certains ont lancé des fusées éclairantes, l’un a tiré un nuage de fumée orange, un autre a déployé une banderole qui disait: «Ne changez rien. Soyons amis. Le gouvernement de Jersey a volé nos luttes historiques. »

L’orthographe était peut-être légèrement incorrecte, mais le message était clair.

À 6h30 du matin, tous les arcs pointaient vers le port et la flotte a navigué dans les petites routes entre le château et La Collette. Et ils ont navigué – mais seulement jusqu’aux quais. Et après une dizaine de minutes, ils se sont retournés et sont retournés dans la baie.

C’était calme et tranquille, avec seulement quelques personnes agitant des drapeaux de Jersey depuis le bout de la jetée Albert. La seule activité de précipitation était les quelques côtes transportant des médias qui dardaient entre les bateaux.

Un hors-bord de Jersey, agissant peut-être un peu trop de manière provocante, a eu une justice approximative quand il a été heurté par un bateau de pêche.

Et un milicien voyou, dont la montre s’est clairement arrêtée en 1781, a tiré un mousquet depuis le château d’Elizabeth. En dehors de cela, il n’y avait aucun signe de guerre.

Dans les rues de Saint-Hélier, à quelques centaines de mètres, la vie continuait comme d’habitude. Si les navetteurs qui se dirigent vers le bureau ou qui déposent les enfants à l’école s’inquiètent d’une guerre de pêche imminente ou d’une coupure de courant à l’échelle de l’île, ils ne le montrent pas. Ou sachez-le.

Avec le retour de la flotte française à sa position d’attente dans la baie, il y a eu une pause, avec le transfert de l’activité de la mer à la radio VHF. Le Normandy Trader – propriété de Chris Le Masurier de Jersey Oyster, qui n’avait pas hésité à critiquer le gouvernement sur son nouveau régime de licences – a ensuite pris le devant de la scène.

Auparavant, il avait rejoint la manifestation française dans la baie, arborant le drapeau de Jersey depuis sa grue surélevée, pointant vers le ciel comme un gros chiffre métallique.

Mais l’ancienne péniche de débarquement militaire est ensuite devenue une navette de la paix pour les représentants français de Granville, Carteret et Saint Malo, qui sont montés à bord pour être emmenés à son poste habituel le long du quai Victoria, après avoir été informé qu’une délégation gouvernementale était prête à les rencontrer. .

En bref, une partie de la flotte française est revenue sur les petites routes mais pas autant qu’avant. Alors que le Marchand normand entrait dans le port de Saint-Hélier, les bateaux se retirèrent à nouveau pour reprendre leur lent va-et-vient au sud du château.

Peu de temps après l’accostage du Normandy Trader, le navire de protection des pêcheries des États-Unis, Norman Le Brocq, a quitté la jetée Albert et s’est lentement dirigée vers la jetée Victoria, attachant les bateaux de débarquement bleus et blancs.

La France étant toujours considérée comme un pays « rouge » pour Covid, les deux parties sont restées sur leurs bateaux respectifs, le vice-ministre adjoint de l’Environnement, Gregory Guida, lui-même français, menant les négociations de Jersey. Leurs conversations ne pouvaient être entendues depuis le quai, mais elles étaient certainement animées: les bras du député Guida gesticulaient largement alors qu’il soulignait vraisemblablement la position de Jersey auprès de ses compatriotes gaulois.

Alors que les discussions se poursuivaient, les deux parties se retirant parfois en bloc pour confirmer leurs positions, le Commodore Goodwill est parti pour Guernesey et Portsmouth, plein de Jersey Royals.

Retardé depuis 7 heures du matin, alors qu’il aurait été dangereux de repartir avec autant de bateaux juste devant lui, le navire est reparti sans incident. S’il s’agissait d’un blocus, c’était aussi fuyant qu’une réunion du Cabinet Office sur les rénovations de Downing Street.

En vérité, les pêcheurs avaient promis de ne pas perturber le commerce et bien que les départs des navires de bonne volonté et de ravitaillement aient été retardés, ce n’était heureusement pas à cause d’un blocage actif.

Juste avant le déjeuner, le Norman Le Brocq et sa délégation sont retournés à la jetée Albert et le Normandy Trader a ramené ses excursionnistes d’une demi-journée, y compris les médias français, à leurs navires. Peu de temps après, la flotte est partie, pour bombarder rapidement leurs divers ports d’attache au sud et à l’est. Certains pêcheurs ont été entendus marmonner sur la radio VHF que les discussions étaient «m * rde», mais soulignant que les actes violents n’étaient pas à l’ordre du jour pour aujourd’hui, alors qu’ils se retiraient.

Et ainsi, le drame était terminé, au moins pour la journée. Les pêcheurs concernés sont-ils capables et disposés à fournir les données requises que l’accord commercial – et Jersey – exigent pour les jours et les semaines à venir?

Le HMS Tamar et Severn sont restés au sud et au sud-ouest de Jersey, vraisemblablement pour vérifier que les pêcheurs français n’envisageaient pas une volte-face.

Les pourparlers étaient «positifs» et «amicaux», selon Jersey; la question reste non résolue, selon les Français.

Cependant, ils ont maintenant, apparemment, le feu vert de Londres et de Bruxelles pour se parler directement.

Pourquoi cette lumière n’a pas été allumée plus tôt est une question à laquelle beaucoup aimeront sans aucun doute voir une réponse.

