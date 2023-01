M Pranesh, 16 ans, devient le 79e grand maître d’échecs indien

M Pranesh a décroché le titre de la Rilton Cup, le premier tournoi du circuit FIDE, ici pour devenir le 79e grand maître d’échecs indien.

Pranesh, 16 ans, a franchi le seuil des 2500 et est devenu directeur général, après avoir terminé ses trois normes avant la Rilton Cup.

Pour devenir GM, un joueur doit obtenir trois normes GM et franchir la cote en direct de 2 500 points Elo.

Tête de série 22e, l’Indienne a balayé le terrain à Stockholm, remportant huit matchs et terminant un point complet devant IM Kaan Kucuksari (Suède) et GM Nikita Meshkovs (Lettonie) à la fin du tournoi jeudi soir.

Il est en tête du classement avec huit points.

Le joueur du Tamil Nadu, Pranesh, est arrivé en tête du classement du tournoi, qui a réuni 136 joueurs représentant 29 fédérations nationales. Son compatriote R Raja Rithvik, un directeur général, a terminé huitième avec six points.

Pranesh est maintenant le premier leader du circuit FIDE avec 6,8 points de circuit qu’il obtient pour cette victoire. Celui qui accumule le plus de points à la fin de l’année se qualifie pour les Candidats FIDE 2024.

Il est formé par le célèbre entraîneur RB Ramesh, qui a déclaré: «Pranesh est un joueur très pratique. Travail acharné, talent brut… ses ouvertures ne sont pas si bonnes mais ses compétences en milieu de partie et en fin de partie sont assez bonnes.”

La All India Chess Federation a félicité Pranesh et a déclaré sur sa page Twitter : “Félicitations à Pranesh M pour avoir remporté la Rilton Cup à Stockholm, le premier tournoi du circuit FIDE et être également devenu le 79e grand maître du pays !”

Koustav Chatterjee, 19 ans, était récemment devenu le 78e grand maître du pays lors du championnat national senior d’échecs.

