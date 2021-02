Rejoignez Heather Small alors qu’elle renverse tout dans une conversation franche avec le Mirror.

La star de M People apparaîtra aujourd’hui dans un spécial Jess Saying Facebook Live.

La chanteuse, 56 ans, sera en direct sur la page Facebook du Daily Mirror avec Jessica Boulton, rédactrice en chef du journal Showbiz (Fonctionnalités), à 14 heures aujourd’hui (5 février).

La star discutera avec Jess de son incroyable carrière et de ce qui va suivre pour elle, ainsi que des plus gros titres du showbiz de la semaine.

La carrière de Heather, qui s’étend sur une décennie, lui a permis de remporter un énorme succès en tant que chanteuse principale de M People et en tant qu’artiste solo.







Elle a également participé à Strictly Come Dancing, a fait d’innombrables apparitions à la télévision et soutenu plusieurs organismes de bienfaisance.

Heather, peut-être la plus célèbre pour ses chansons Proud and Search for the Hero, a célébré son 25e anniversaire dans l’industrie de la musique en 2018 – et rien ne la ralentit!

Assurez-vous de rejoindre Jess et Heather à 14 heures aujourd’hui et saisissez votre chance en tant que Heather aux questions auxquelles vous avez toujours voulu des réponses.

* Jess Saying sera mis en ligne à 14h sur www.facebook.com/dailymirror