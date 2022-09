M. Night Shyamalan revient avec la bande-annonce de “Knock At The Cabin”

Allez-vous regarder?

En vacances dans une cabane isolée, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre inconnus armés qui exigent que la famille fasse un choix impensable pour éviter l’apocalypse. Avec un accès limité au monde extérieur, la famille doit décider ce qu’elle croit avant que tout ne soit perdu.

“… c’est le scénario le plus rapide que j’aie jamais écrit”, a déclaré M. Night Shyamalan sur son dernier thriller dans un interview avec THR . “Signs était le script le plus rapide que j’ai écrit avant cela. Je ne sais pas si cela a à voir avec le moteur, le mouvement de celui-ci, mais nous verrons. J’ai tellement aimé ça et c’est très émouvant.

Regardez la bande-annonce passionnante ci-dessous:

Les stars de “Frapper à la cabane” David Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinnet Rupert Grint.

“J’ai été vraiment séduit par ce que Denis [Villeneuve] et Dave [Bautista] a fait dans cette scène dans Blade Runner [2049]”, a déclaré Shylamalan lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi Dave Bautista dans un entretien avec TRH.

«Il était toujours d’une manière qui était puissante… il y a un type d’immobilité où vous ne faites rien; vous faites tout et vous êtes toujours. Chaque cellule de votre corps fera ce qu’elle est censée faire si vous pensez correctement à quelque chose. Et Dave incarnait toute cette philosophie dans cette scène… Je ne savais pas qui il était à ce moment-là, et il est resté dans ma tête. Donc, quand ce script est arrivé, je me suis dit : ‘Il semble qu’il y ait un gars qui peut jouer cet être humain géant et faire l’immobilité.’ Alors j’ai demandé à Dave.