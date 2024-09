‘M. Le producteur de McMahon dit que Vince McMahon n’est pas un narrateur fiable

« M. McMahon », Matt Maxson a discuté des interviews de Vince McMahon dans les docu-séries sur l’ancien président de la WWE.

Les docu-séries Netflix ont été créées le 25 septembre et présentent des entretiens avec Vince McMahon qui ont été enregistrés avant sa retraite initiale en 2022. McMahon aborde divers sujets sur sa vie et sa carrière dans les docu-séries.

Dans un entretien avec Kevin Iole« M. McMahon », Matt Maxson a discuté de sa collaboration avec Vince McMahon et a réfléchi à ses interviews. (H/t Corey Brennan de Combattant pour la transcription)

« Je pense aussi, vous savez, que Chris Smith, qui est le réalisateur de la série, n’a aucune expérience en lutte professionnelle », a déclaré Maxson. Vous savez, nous lui apportions toujours en quelque sorte David Shoemaker, qui était l’un de nos producteurs consultants de The Ringer. J’ai grandi dans le catch dans les années 90, j’ai donc la connaissance institutionnelle de ce genre de choses. Mais aussi, un de mes autres collègues, Eric Malloy, ne possédait pas ce type de connaissances. Donc nous serions tous en quelque sorte ce brain trust filtrant à travers Chris et nous disions, hé, c’est ce qui compte. C’est ça.

« Mais Chris avait ce truc magnifique de laisser un silence être gênant. Parfois, en tant que journaliste ou producteur, vous voulez remplir le rôle ou vous voulez faire passer votre sujet d’interview au sujet suivant et il dirait quelque chose et il le laisserait simplement s’asseoir dessus. Parfois, plus il restait assis dedans, plus il réalisait à quel point cela pouvait être inconfortable. Ou il serait juste comme un suivi rapide. Genre, qu’est-ce que tu veux dire ?

‘M. McMahon Producer’ sur les interviews de Vince McMahon

Maxson a continué à discuter des interviews de Vince McMahon. Il a déclaré que McMahon n’était pas un narrateur fiable, et l’équipe l’a mis en place dès le début.

« Tant de ces choses ont été intégrées à la série que vous pouvez voir que ce n’est pas nécessairement de la passion », a déclaré Maxson. C’est demander des choses qu’il n’a jamais entendues auparavant. Il s’agit, vous savez, de jeter un regard sur les choses ou d’être introspectif. Il y a un moment dans la série que je pense que personne d’autre n’a autant compris, vous savez, les choses sont devenues comme Phil Mushnick « parce que c’est un sale sac » ou des choses comme ça. C’est agréable de pouvoir le faire.

« Mais il y a un moment où il dit, vous savez, il y a des moments où, vous savez, ce que je dis n’est pas nécessairement ce que je veux dire. C’était vraiment une chose tellement enrichissante. Il dit que je suis le président du conseil d’administration. Je ne vais pas vous dire la vérité. Nous l’avons même mis en place au tout début. Ce n’est pas un narrateur fiable. Mais, vous savez, Chris a utilisé de nombreuses manières subtiles pour faire ressortir cela, ce qui, à mon avis, était une telle forme d’art et nous a vraiment permis de le montrer d’une manière très différente.

La vidéo peut être vue ici :

