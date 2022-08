‘M. La star de Belvedere, Ilene Graff, se souvient avoir travaillé avec Robin Williams et Rodney Dangerfield : “J’étais juste impressionnée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant qu’Ilene Graff ne joue dans “Mr. Belvedere”, elle a brièvement fait sa marque dans “Mork & Mindy” où elle a affronté Robin Williams.

Le défunt comique a joué le rôle d’un extraterrestre de la planète Ork dans la sitcom à succès des années 70, qu’il a fait ses débuts dans “Happy Days”. La série s’est déroulée de 1978 à 1982 et a partagé la vedette Pam Dawber en tant que femme qui accueille le visiteur interplanétaire.

“J’étais en deux parties avec Jonathan Winters”, a rappelé Graff à Closer Weekly dimanche. “Le tableau lu était comme être dans le Comedy Store. Robin Williams et Jonathan ne pouvaient pas s’arrêter [improvising], et une ligne serait plus drôle que la suivante. C’était juste remarquable.”

L’actrice a insisté sur le fait que Williams était la vraie affaire.

ROBIN WILLIAMS AVAIT « UNE VRAIE CONNEXION » AVEC L’ARMÉE AVANT SA MORT, LE FILM RÉVÈLE

“Robin était aussi vraiment, vraiment gentil”, a déclaré le joueur de 73 ans. “Et un bon partenaire d’acteur. Il a été formé par Julliard, donc quand le réalisateur a dit action, ses yeux, son esprit et son cerveau étaient avec vous. Il était tellement créatif. Il n’a jamais rien fait deux fois de la même manière.”

Avec le recul, Graff a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir réussi dans les années 70.

“À la fin des années 1970, je correspondais au moule de ce qu’ils recherchaient”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Mon timing était bon. J’étais mignon et drôle. Et puis j’ai grandi, et ils cherchaient de jeunes mamans. C’était juste de la chance et du timing. J’ai des amis qui sont si talentueux mais personne ne sait qui ils sont parce que de chance. Leur timing n’était pas bon.

Williams ne serait pas le seul comique avec qui Graff partageait l’écran. Elle a ensuite joué avec Rodney Dangerfield dans le film “Ladybugs” de 1992.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Rodney était un original”, a-t-elle déclaré. “Dans son cœur, c’était un écrivain. Nous faisions une scène, et ils ne seraient pas contents de la blague. Alors ils disaient:” Rodney, nous avons besoin d’une meilleure blague ici. En quelques secondes, il aurait 10 ou 15 nouvelles blagues. J’étais juste en admiration.

Ces jours-ci, Graff s’est plongée dans le travail caritatif. Elle est actuellement impliquée dans Doors for Change, une organisation de San Diego qui se concentre sur les jeunes sans-abri. Elle travaille également avec le Entertainment Community Fund, qui a offert une aide financière pendant la pandémie de coronavirus.

Cependant, ses plus grands rôles sont ceux d’épouse et de maman.

“Nous fêtons notre 45e anniversaire en août”, s’est-elle vantée. “Je pense que le début a commencé par une amitié. La musique a toujours fait partie intégrante de notre relation et du respect et de l’admiration pour les talents de chacun. De plus, nous aimons simplement passer du temps ensemble.”

LA VEUVE DE RODNEY DANGERFIELD RÉVÈLE LE SEUL REGRET DE LA BANDE DESSINÉE

Quant à sa fille, Nikka Graff Lanzarone, elle a lancé une brillante carrière à Broadway.

“Peu importe le nombre de fois où j’ai chuchoté à sa petite oreille de bébé:” Sois médecin “, cela n’a pas fonctionné”, a déclaré Graff. “Elle est née en dansant. Elle savait juste comment le faire. Cela a toujours été son endroit heureux.”