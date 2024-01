M Kharge écrit à Amit Shah à propos de l’affrontement de Rahul Gandhi avec la police en Assam

Un jour après que les travailleurs du Congrès dirigés par Rahul Gandhi se sont affrontés avec le personnel de la police de l’Assam dans les limites de la ville de Guwahati, le président du parti Mallikarjun Kharge a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, sollicitant son intervention pour assurer la sécurité de M. Gandhi et des autres participants de son Bharat Jodo Nyay. Yatra.

Cela survient après que la police d’Assam a déposé une FIR contre M. Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès pour l’affrontement. Ils ont été accusés de conspiration criminelle, d’attroupement illégal et de trouble à l’ordre public, entre autres. L’affaire a été déposée après que le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré que les « tactiques naxalites » utilisées par les travailleurs du Congrès « ne font pas partie de la culture assamaise ».

Le président du Congrès Shri Mallikarjun @kharge ji a écrit hier soir au ministre de l’Intérieur de l’Union au sujet des graves problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les @RahulGandhi et le Bharat Jodo Nyay Yatra en Assam ces derniers jours. Voici cette lettre. pic.twitter.com/5ju73Al8U3 -Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 24 janvier 2024

Dans sa lettre au ministre de l’Intérieur, M. Kharge a énuméré « plusieurs cas dans lesquels la police de l’Assam n’a pas assuré une sécurité adéquate » à laquelle M. Gandhi a droit en tant que bénéficiaire Z+. Il a ensuite évoqué la dégradation des affiches du Congrès et les travailleurs du BJP bloquant le yatra du Congrès le 21 janvier et agressant le chef du parti de l’État, Bhupen Borah.

“Dans tous les événements troublants mentionnés ci-dessus, la police d’Assam est systématiquement restée à l’écart et/ou a permis aux travailleurs du BJP de se rapprocher de plus en plus du convoi de Shri. Rahul Gandhi, brisant son cordon de sécurité et mettant en danger sa sécurité physique et celle de son équipe”, a écrit M. Kharge.

Aucune des personnes impliquées dans ces incidents, a-t-il déclaré, n’a été arrêtée malgré la présence de preuves dans le domaine public. “Alors que le risque augmente et que le Yatra se déroule comme prévu, nous demandons votre intervention pour garantir que le ministre en chef de l’Assam et le directeur général de la police de l’Assam veillent à ce qu’aucun incident fâcheux de ce type ne se produise qui pourrait entraîner de graves blessures corporelles à Shri. ” Rahul Gandhi ou tout membre du Bharat Jodo Nyay Yatra”, a-t-il ajouté.

Les dirigeants du Congrès ont affirmé que M. Sarma avait créé des obstacles au sein du yatra. Les affrontements d’hier aux limites de la ville de Guwahati ont eu lieu lorsque la police a empêché les travailleurs du Congrès de circuler sur les routes de la ville. L’administration avait précédemment refusé l’autorisation au yatra de circuler sur les artères de la ville, invoquant des craintes d’embouteillages. Les membres du Congrès ont qualifié de frivoles les motifs du refus d’autorisation et ont tenté de franchir les barricades, ce qui a conduit à un affrontement avec la police.