M. et Mme KevOnStage réfléchissent à la création d’une entreprise familiale

Petites doses avec Amanda Seales accueille M. et Mme KevOnStage sur le canapé rose. Le couple puissant derrière la marque KevOnStage, Kevin et Melissa Fredericks, n’a pas hésité dans cette discussion franche sur leur voyage de Boeing à Hollywood et sur le maintien de leur délicat équilibre familial tout en en cours d’exécution une entreprise ensemble.

Bien que difficile au début, KevOnStage s’est développé de manière organique au fil des ans, chaque partenaire découvrant où il travaille le mieux. «C’est devenu une marque. Maintenant, je la reconnais comme une marque », déclare MrsKevOnStage alias Melissa Fredericks.

Thérapie, temps et vulnérabilité

La marque s’est épanouie ces dernières années lorsque le couple, auteurs de Le mariage est difficile : 12 conversations pour vous faire rire, aimer et apprendre avec votre partenaire—se sont réunis pour faire de l’entreprise une affaire de famille. Ce que les gens ne voient pas, disent les Frederick, ce sont les hauts et les bas de tout cela.

« Il y avait définitivement du ressentiment parce qu’elle ne croyait pas en moi », se souvient l’acteur et comédien Kévin Fredericks. «Maintenant, j’apprécie davantage ce qu’elle apporte à l’entreprise. J’apprécie ce que je fais, mais je pense que j’ai gonflé ce que j’ai apporté et minimisé ce qu’elle a apporté.

Ils ont réussi à surmonter les problèmes avec beaucoup de « thérapie, de temps et de vulnérabilité », explique Kev. «Je pense que ça a été un voyage. Je dirais que maintenant, en ce moment, nous travaillons probablement mieux que jamais », déclare Melissa.

« Je pense que cela s’est amélioré à mesure que nous nous sommes rapprochés », déclare Kev. « Et aussi, pour être honnête, il a été utile d’entendre des personnes dans d’autres relations dire que c’est aussi un combat… Mais en voulant que ce soit une entreprise familiale, nous avons appris à gérer cela. »







La famille avant tout

Diriger une entreprise familiale consiste avant tout à veiller à ce que la famille soit bonne, conviennent le couple.

« Nous sommes [the brand] et nous sommes aussi le couple. Et parfois, le couple a plus besoin d’être nourri que la marque », déclare Kev, lauréat des NAACP Image Awards 2023 pour une personnalité exceptionnelle sur les réseaux sociaux (après deux nominations consécutives). « J’ai raté des opportunités que j’aurais normalement saisies parce que je veux m’assurer que cette relation est valorisée et entretenue même si cette relation commerciale potentielle n’est pas valorisée ou entretenue à ce moment-là. »

« La raison pour laquelle nous parlons ainsi ouvertement et honnêtement est que bien souvent, les gens nous imposent des objectifs relationnels et nous les détruisons », a-t-il ajouté.

Écoutez « Petites doses : effets secondaires de l’entreprise familiale (avec KevOnStage et Melissa Fredericks) » ici. Également disponible sur Spotify et Pomme.