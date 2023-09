L’homme mystérieux connu sous le nom de « M. X » dans un rapport cinglant du commissaire à l’intégrité sur la façon dont des parcelles de terrain ont été retirées de la ceinture de verdure protégée de l’Ontario est un ancien maire de Clarington qui s’est vanté de sa capacité à faire réaliser le développement par le biais d’ordonnances provinciales, selon des sources.

John Mutton a été embauché pour aider un propriétaire foncier à construire sur 86 acres de terres boisées et de zones humides à Clarington – et l’a fait en courtisant les cadres supérieurs du ministère du Logement de l’Ontario avec des offres de billets pour les Raptors et de parties de golf, même s’il n’était pas un lobbyiste enregistré, selon au registre provincial.

Le rapport du commissaire à l’intégrité, J. David Wake, indiquait que « M. X » aurait pu gagner un million de dollars si les terres étaient retirées de la ceinture verte et transformaient des terres agricoles bon marché en une opportunité de construction lucrative – ce qui pourrait violer les règles des lobbyistes qui interdisent d’être payés sur les résultats du lobbying.

Tout cet incident est un signe que le lobbying doit être restreint, a déclaré le maire actuel de Clarington, Adrian Foster, lors d’une entrevue, proposant un nouveau registre municipal des lobbyistes en plus du registre provincial.

« Selon le rapport du commissaire à l’intégrité, il ne semble pas que les règles aient été respectées. Les municipalités n’en tiennent généralement pas compte. Cela montre clairement que nous en avons besoin », a-t-il déclaré.

Mutton n’a répondu ni aux courriels ni aux appels et est resté à l’intérieur de sa maison de Bowmanville vendredi lors de la visite de CTV News Toronto.

Son entreprise basée à Oshawa, Municipal Solutions, n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Le site Web de l’entreprise indique qu’elle emploie un « fixateur » tout usage et qu’elle possède une division qui cultive de nouvelles variétés de cannabis et de psilocybine, l’ingrédient actif des champignons magiques.

Les photos publiées sur les comptes de médias sociaux de Mutton le montrent en train de prendre des selfies avec d’éminentes personnalités conservatrices, dont le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford (à droite) et l’ancien maire de Clarington, John Mutton (à gauche).

Ford a pris ses distances avec Mutton lorsque CTV News Toronto l’a interrogé à son sujet lors d’une conférence de presse mardi matin.

« Je prends des photos avec des milliers de personnes », a déclaré Ford. « Quiconque fait du travail de plaidoyer pour quelqu’un doit savoir que si vous ne respectez pas les règles, vous en serez tenu responsable. »

Les photos de Mutton et Ford suggèrent qu’il pourrait y avoir bien plus à raconter, a déclaré la chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles.

« Je pense qu’il est profondément préoccupant que le premier ministre ait ces liens », a-t-elle déclaré.

Le chef libéral par intérim de l’Ontario, John Fraser, s’est dit préoccupé par le fait que le rapport mentionne qu’un autre ancien membre du bureau du premier ministre travaille également à supprimer cette même parcelle de terrain.

« M. Les liens de X avec le Premier ministre sont trop étroits pour être confortables », a-t-il déclaré.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mutton déclare : « Nous sommes fiers d’être la principale entreprise en matière de production [Ministerial] Zoning Orders », ou MZO, qui sont des moyens par lesquels le gouvernement provincial peut annuler les décisions des gouvernements locaux en matière d’utilisation des terres.

Dans le rapport du commissaire à l’intégrité publié la semaine dernière, Wake a qualifié le processus de développement de la ceinture verte de « précipité et imparfait » et a constaté que Steve Clark, le ministre du Logement de l’époque, avait enfreint les règles d’éthique alors qu’un haut fonctionnaire obtenait des propriétés candidates auprès de promoteurs bien connectés. .

Ce membre du personnel, Ryan Amato, a démissionné le mois dernier, et Clark a démissionné lundi, provoquant un remaniement ministériel par Ford mardi. Lors de cette conférence de presse, Ford a également annoncé un examen plus approfondi de chaque propriété de la Ceinture de verdure.

Les archives montrent que Peter Tanenbaum a acheté les 86 acres de Clarington pour environ 2,7 millions de dollars il y a environ 20 ans. Sa valeur augmenterait avec la capacité juridique de le développer.

Selon le rapport, M. X et Tanenbaum ont négocié un contrat le 9 août 2022, dans lequel M. X recevrait des frais de 6 000 $ par mois et des « frais de ceinture de verdure » de 225 000 $ gagnés une fois l’approbation finale obtenue pour retirer les terrains. de la Ceinture de verdure et des « frais de rezonage » de 775 000 $ lorsque l’autorisation d’aménager le terrain a été accordée.

Mutton n’est pas un lobbyiste enregistré, selon une recherche effectuée mardi dans le registre des lobbyistes.

Wake a déclaré qu’il enquêterait sur « M. X » pour d’éventuelles violations des règles relatives aux lobbyistes.

Mutton a déclaré au Toronto Star qu’il ne travaillait pas comme lobbyiste, mais qu’il représentait simplement un propriétaire immobilier en tant que promoteur.