M. Beast, YouTube Star, veut conquérir le monde des affaires

Jimmy Donaldson, 22 ans, une mégastar YouTube mieux connue sous le nom de M. Beast, exploite six chaînes YouTube avec des noms comme MrBeast, Short MrBeast et La bête réagit qui, ensemble, comptent 91 millions d’abonnés. Les gens ont visionné ses vidéos plus de 13 milliards de fois. Et l’année dernière, alors que la pandémie faisait rage, il est devenu le créateur YouTube le plus abonné du pays. Mais contrairement à d’autres YouTubers satisfaits du succès des médias sociaux, M. Donaldson en veut plus. «Je veux vraiment être Elon un jour,» il a écrit l’année dernière sur Twitter, faisant référence à Elon Musk, directeur général de Tesla et SpaceX et l’une des personnes les plus riches du monde. M. Donaldson a par la suite désigné M. Musk comme son «collaborateur de rêve. »

Pour ressembler davantage à Elon, M. Donaldson a été occupé à utiliser sa marque pour faire des percées dans le monde des affaires et de la technologie. Il a lancé une application de jeu mobile et une chaîne de «cuisine fantôme», MrBeast Burger, qui a vendu plus d’un million de hamburgers. En mars, il est devenu conseiller d’un réseau financier qui fournit des outils commerciaux aux créateurs de contenu en ligne. Le mois dernier, il a signé un accord avec une entreprise pour distribuer son contenu sur une gamme de plateformes de médias sociaux.

Ce que fait M. Donaldson peut servir de modèle à la prochaine génération de créateurs et d’influenceurs, qui sont désormais plus de 50 millions dans le monde et sont devenues une formidable force commerciale. L’économie des créateurs est le «type de petite entreprise qui connaît la croissance la plus rapide», selon un rapport publié l’an dernier par SignalFire, une société de capital-risque. « M. Beast est l’un de ces créateurs qui est un entrepreneur incroyablement averti », a déclaré Wayne Hu, associé chez SignalFire. « Il a une stratégie de contenu fantastique, mais en même temps, il est tout aussi innovant et prolifique dans les expériences qu’il mène pour monétiser son public. » Pourtant, la montée en puissance de M. Donaldson en tant que créateur-entrepreneur, comme celle de nombreux YouTubers de son acabit, a été loin d’être harmonieuse. Ses premières vidéos et publications ont été critiquées pour leur utilisation de insultes et blagues offensantes. Plusieurs anciens employés ont déclaré que les conditions de travail dans ses entreprises – M. Donaldson a créé diverses entités corporatives, notamment MrBeastYouTube, MrBeastCrypto et Rubber Duck Company – ont été remplies de favoritisme et d’intimidation. Le mois dernier, M. Donaldson a également contrecoup face des fans qui ont perdu montants significatifs d’argent sur un schéma de crypto-monnaie il avait promu et investi dans. Et il essaie de maintenir une croissance rapide sur une plate-forme notoirement inconstante. La façon dont il fait et les performances de ses entreprises seront examinées pour voir si les créateurs peuvent transformer leur succès sur les réseaux sociaux en un éventail durable d’entreprises.

M. Donaldson a refusé d’être interviewé. Un représentant de lui a refusé de parler des conditions de travail dans ses entreprises, mais a déclaré à propos des vidéos au contenu offensant: «Lorsque Jimmy était adolescent et commençait, il a utilisé négligemment, à plusieurs reprises, une insulte gay. Jimmy sait qu’il n’y a aucune excuse pour une rhétorique homophobe. Le représentant a ajouté que M. Donaldson «a grandi et est devenu quelqu’un qui ne parle pas comme ça». De nombreux jeunes créateurs ont déclaré vouloir imiter le parcours entrepreneurial de M. Donaldson. «Je pense que M. Beast inspire toute la génération Z», a déclaré Josh Richards, 19 ans, un créateur de TikTok à Los Angeles avec près de 25 millions d’abonnés. «Il donne à beaucoup d’enfants une nouvelle voie à emprunter, pour apprendre à ces jeunes comment devenir entrepreneur, pas seulement pour avoir beaucoup de points de vue ou devenir célèbre.» Une recette virale parfaite Comme de nombreux membres de la génération Z, M. Donaldson, qui a grandi à Greenville, en Caroline du Nord, a fondé une chaîne YouTube alors qu’il était au collège, en 2012. Pour déchiffrer l’algorithme de recommandation de YouTube, il a d’abord parcouru différents genres de création vidéo. Il a posté des vidéos de lui-même en train de jouer à des jeux comme Call of Duty, a commenté le drame YouTube, a téléchargé des compilations vidéo amusantes et s’est retransmis en direct en réagissant à des vidéos sur Internet. Puis en 2018, il maîtrise le format qui ferait de lui une star: la philanthropie cascadeuse. M. Donaldson s’est filmé en donnant des milliers de dollars en espèces à des personnes au hasard, y compris son chauffeur Uber ou des personnes sans abri, capturant leur choc et leur joie dans le processus. L’argent provenait au départ principalement de parrainages de marques. Il s’est avéré être une recette virale parfaite qui mélangeait de l’argent, une personnalité plus grande que nature et des réactions saines. Des millions de personnes ont commencé à regarder ses vidéos YouTube. M. Donaldson s’est rapidement rebaptisé «le plus grand philanthrope de YouTube». La combinaison était également lucrative. Bien que M. Donaldson ait donné des sommes de plus en plus importantes – de $100 000 à 1 million de dollars – il a tout fait revenir et plus encore avec la publicité qui accompagnait les vidéos. Il a également vendu marchandise comme des chaussettes (18 $), des bouteilles d’eau (27 $) et des T-shirts (28 $).

« Une fois que vous savez comment rendre une vidéo virale, il s’agit simplement de savoir comment en diffuser le plus possible », a-t-il déclaré. Bloomberg en décembre. «Vous pouvez pratiquement gagner de l’argent illimité.» En 2018, M. Donaldson avait environ une douzaine de personnes travaillant pour lui dans un petit bureau à Greenville. Début 2019, il a déménagé ses entreprises dans un plus grand entrepôt. Son effectif était passé à environ deux douzaines, ont déclaré des personnes qui travaillaient pour lui, même s’il était difficile de le suivre en raison d’un groupe croissant d’assistants de production contractuels qui ont aidé sur les tournages vidéo.