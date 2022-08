M. Arjun- Dhruv Kapila déménage dans les quartiers préparatoires, Ashwini Ponnappa-N Reddy s’écrase

La paire de doubles masculins indiens de MR Arjun et Dhruv Kapila est passée aux pré-quarts de finale, mais Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy ont fait une sortie au deuxième tour des Championnats du monde BWF ici mercredi.

Les non classés Arjun et Kapila ont éclipsé les huitièmes têtes de série Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmussen du Danemark 21-17 21-16 lors de leur match du deuxième tour.

Ils affronteront ensuite Hee Yong Kai Terry et Loh Kean Hean de Singapour.

Ponnappa et Sikki, quant à eux, ont obtenu un score de 21-15 21-10 par les têtes de série Chen Qing Chen et Jia Yi Fan de Chine en 42 minutes.

Les autres paires de double féminin de Pooja Dandu et Sanjana Santosh ont également été éliminées du tournoi, descendant aux troisièmes têtes de série Lee So Hee et Shin Seung Chan de Corée 15-21 7-21.

Plus tard dans la journée, HS Prannoy, Lakshya Sen, Kidami Srikanth, le duo masculin de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty et le duo féminin de Treesa Jolly-Gayatri Gopichand seront en action.

