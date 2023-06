Lytton, en Colombie-Britannique, intente une action en justice pour un incendie catastrophique en 2021

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, et le district régional de Thompson-Nicola poursuivent les deux chemins de fer nationaux du Canada et Transports Canada, alléguant qu’ils ont fait preuve de négligence en laissant les trains traverser la ville pendant le dôme de chaleur meurtrier de 2021, avant que la communauté ne soit rasée par un incendie de forêt.

Le procès indique qu’un train a traversé le village 18 minutes avant le premier signalement d’un incendie près des voies qui a finalement détruit 90% des bâtiments de la ville et brûlé 837 kilomètres carrés supplémentaires de terrain.

Dans un avis de poursuite civile déposé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 juin, les avocats de Lytton et du district allèguent que les chemins de fer Canadien National et Canadien Pacifique ont continué de fonctionner fin juin 2021, malgré une chaleur record et un danger extrême d’incendie de forêt.

Le procès indique que les chemins de fer n’ont pas veillé à ce que le freinage du train et les autres systèmes soient sûrs, qu’ils n’aient pas utilisé de méthodes raisonnables de prévention des incendies et qu’ils n’aient pas surveillé la fumée ou le feu le long des voies.

Lytton et le district demandent des dommages-intérêts généraux et spéciaux et des coûts liés à tout, de l’intervention d’urgence à l’enquête sur la cause de l’incendie et à la reconstruction du village.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux et le CN, le CP et Transports Canada n’ont pas déposé de réponse à la réclamation.

Les représentants du CN et du CP ont refusé de commenter l’affaire, tandis que Transports Canada n’a pas immédiatement commenté.

La réclamation indique que le train qui a traversé le village vers 16 h 30 le 30 juin appartenait ou était loué par le CP, mais exploité par des employés du CN sur les voies du CN. Il indique que l’incendie a été signalé pour la première fois à 16 h 48 près des voies à l’ouest de la ville.

Un rapport du Bureau de la sécurité des transports publié en octobre 2021 n’a trouvé aucune preuve que les opérations ferroviaires aient déclenché l’incendie de Lytton.

Mais la poursuite indique que le CN n’a pas réussi à prévenir un « risque déraisonnable que le train enflamme les combustibles environnants … soit au moyen d’étincelles ou d’autres matériaux incendiaires ».

Il indique que le CP aurait dû savoir que les conditions étaient dangereuses et n’a pas installé ou entretenu correctement un système de pare-étincelles et d’autres moyens mécaniques pour prévenir un risque d’incendie déraisonnable.

Transports Canada a été accusé d’avoir manqué à son devoir de diligence envers la communauté en omettant d’ordonner au CP et au CN d’arrêter les trains pendant la vague de chaleur qui a vu les températures dans le village atteindre un record canadien de tous les temps de 49,6 °C le 29 juin.

Le procès ne chiffre pas les dommages et intérêts. L’année dernière, le Bureau d’assurance du Canada a estimé les pertes assurées de la destruction de Lytton à 102 millions de dollars.

Le dôme de chaleur de 2021 a été l’un des événements météorologiques les plus extrêmes de l’histoire récente du Canada et a été blâmé pour des centaines de morts en Colombie-Britannique



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 juin 2023.