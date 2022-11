Lystra Adams de Real Housewives of Cheshire répond aux rumeurs de retour de Christine McGuinness

Les vraies femmes au foyer du Cheshire surfent sur les vagues ce Noël alors qu’elles sillonnent le Mexique.

Des stars telles que Lystra Adams, Hanna Kinsella et Nicole Sealey ont pris le drame habituel à bord – avec Tanya Bardsley et Ester Dee faisant un retour surprise pour l’occasion.

Il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles l’ancienne femme au foyer Christine McGuinness ferait un retour après sa séparation d’avec son mari Paddy.

Mais Lystra, 45 ans, ne dit pas si les patrons ont finalement réussi à persuader Christine, 34 ans, de revenir.

S’adressant exclusivement au Sun avant le spécial de Noël, qui voit les femmes au foyer embarquer sur le navire Royal Princess de Princess Cruises, Lystra a simplement déclaré: «J’aime Christine.

“Je ne vois pas pourquoi [she couldn’t make a comeback]. Si elle veut revenir, elle sera accueillie à bras ouverts.

Les téléspectateurs du RHOC sont bien habitués au drame entre Lystra et Nicole.

Et Nicole, 43 ans, a récemment avoué que les choses n’allaient toujours pas bien entre eux.

Elle a confié à Closer : “Je pense que j’ai fait de gros efforts avec elle. Au fil du temps, j’ai vraiment fait des efforts et ce n’est un secret pour personne que je pense que c’est une relation très tendue.

Lystra, d’autre part, reste diplomatique en ce qui concerne les problèmes entre eux et les retombées potentielles à bord.





Elle a déclaré: “Il y aura toujours un peu de drame, je ne vais pas mentir, mais je ne vais pas en dire trop là-dessus.

“Il n’y a pas d’amour perdu là-bas, mais c’est ce que c’est.”

Mais Lystra a fini par régler les choses avec l’une de ses co-stars pendant le voyage.

Elle a déclaré: “Je me suis liée d’amitié avec Hanna – qui aurait pensé! Moi et elle, nous nous entendions bien, c’était un moment fort du voyage pour moi.

Au cours de la dernière série, Lystra a parlé de sa relation avec sa petite amie Ashley – et, après que Seema Malhotra a récemment insisté pour qu’ils nous donnent le premier mariage RHOC, il semble que les choses avancent à plein régime.

“Je ne vais pas dire non à ça du tout”, a déclaré Lystra. “Nous venons juste de nous réunir et nous y allons doucement mais je dirais oui demain si elle le demandait !”

The Real Housewives of Cheshire: Christmas Cruising devrait être lancé sur ITVBe et ITV Hub à partir du lundi 5 décembre