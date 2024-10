Lyse Lotte / Clauss Kahl Merz

© Willem Pab

2023



Clauss Kahl Merz



Description textuelle fournie par les architectes. Lyse-Lotte est un ensemble coopératif d’habitation issu de la coopération des trois groupes d’intérêt initiaux. En empilant différentes typologies résidentielles, une architecture de type collage est créée avec des façades à bandes, des balcons verts, des tonnelles et des pergolas.

Les typologies individuelles sont des personnages forts et des quartiers qui leur sont propres. À mesure que les espaces communs deviennent flous, leurs limites et leur clarté deviennent floues. Ce corps unique et étroit en termes de développement urbain, doté d’une structure de base robuste, permet la communauté, la participation et la variabilité.

Une bonne quarantaine de résidents travaillent et vivent dans un petit espace commercial, dans des studios résidentiels sur 2 étages, des appartements avec un hall d’entrée commun, des appartements sans obstacle avec une grande tonnelle, dans des lieux tels que la salle joker et la chambre d’amis, ainsi que l’appartement d’amis et la serre sur le toit.