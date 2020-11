Lyra Cole: Survivante d’une tumeur cérébrale, 7 ans, espère le numéro un de la charité «rêve devenu réalité» | Nouvelles du Royaume-Uni

Une fillette de sept ans, qui a eu une tumeur au cerveau “de la taille d’une orange” enlevée avec succès lorsqu’elle était bébé, espère un numéro un de Noël pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Lyra Cole de Highbridge, Somerset, sort une reprise de Shakin ‘Stevens’ Merry Christmas Everyone, après avoir battu Stormzy dans les charts de téléchargement officiels avec un autre single festif, When A Child is Born, en 2019.

Elle a déclaré: “C’était tellement excitant d’enregistrer et de promouvoir ma chanson de Noël l’année dernière et je suis venu si près d’être numéro un (elle a été relancée par le morceau de LadBaby, I Love Sausage Rolls!).

Image:

Lyra n’avait que cinq mois lorsqu’elle s’est fait enlever une tumeur au cerveau



Lyra a poursuivi: “Ce serait un rêve devenu réalité si cela se produisait cette fois-ci, mais je veux surtout collecter beaucoup d’argent pour la recherche sur les tumeurs cérébrales et aider d’autres familles comme la mienne.”

Sa tante, directrice artistique de la société de médias The Digital Ladder, l’a aidée à enregistrer son single.

Jessie Hawkes a déclaré: “Lyra est une telle superstar. Nous étions si fiers de son succès dans les charts de Noël l’année dernière et elle s’est tellement amusée dans le processus, nous avons pensé pourquoi ne pas tout refaire?

«Ce fut une année difficile pour tant de gens et nous espérons que la piste de Lyra apportera de la joie.

“Cela représente une histoire d’espoir, car elle a tant surmonté dans sa courte vie.”

Image:

Lyra avec son père Dan, sa mère Ellie et son frère Charlie, qui a maintenant trois ans



La vidéo de la chanson, qui a été filmée sur The Grand Pier à Weston-Super-Mare, met en scène Lyra et son frère Charlie, trois ans, courant dans l’arcade déguisés en elfes.

Elle n’avait que cinq mois lorsqu’elle a eu sa tumeur au cerveau enlevée et a subi une autre intervention l’année suivante pour retrouver la vue après avoir eu du mal à voir.

Brain Tumor Research, qui recevra tous les bénéfices du single, a déclaré que Lyra a une “histoire d’espoir”, mais que “beaucoup d’autres n’ont pas cette chance”.