HOUSTON, 10 décembre 2020 / PRNewswire / – LyondellBasell (NYSE: LYB), l’une des plus grandes sociétés mondiales de plastiques, de produits chimiques et de raffinage, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait rejoint le Pacte mondial des Nations Unies (ONU), la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde. Dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, les signataires sont encouragés à aligner leurs opérations et stratégies sur les principes clés des droits de l’homme, du travail et de la lutte contre la corruption.

«Chez LyondellBasell, nous avons une culture de réalisation d’objectifs grâce à ce que nous appelons« le pouvoir de plusieurs ». Relever les défis auxquels notre monde est confronté nécessitera un engagement mondial et une collaboration entre le secteur privé, les ONG et les gouvernements », a déclaré Bob Patel, PDG de LyondellBasell. «Les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies correspondent bien à l’objectif de notre entreprise d’éliminer les déchets plastiques dans l’environnement, de lutter contre le changement climatique et de soutenir une société prospère. Nous sommes fiers de faire partie de cet important effort collectif.

En 2020, LyondellBasell a fait progresser son programme de développement durable en fixant des objectifs ambitieux pour les polymères recyclés et renouvelables, en progressant vers l’objectif de zéro perte de granulés de polymère provenant des opérations et du MoReTec usine pilote de recyclage moléculaire à Ferrare, Italie. En outre, la société est l’un des membres fondateurs de l’Alliance to End Plastic Waste (AEPW), la première initiative mondiale à travers la chaîne de valeur dédiée à l’élimination des déchets plastiques dans l’environnement.

Pour plus d’informations sur les efforts de développement durable de LyondellBasell, visitez la page de développement durable de l’entreprise. Pour plus d’informations sur l’implication de l’entreprise en tant que participant à l’initiative, visitez la page de profil de l’entreprise sur le site Web du Pacte mondial des Nations Unies.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l’une des plus grandes sociétés de plastiques, de produits chimiques et de raffinage au monde. Poussé par ses employés du monde entier, LyondellBasell produit des matériaux et des produits essentiels pour faire progresser les solutions aux défis modernes tels que l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la protection de la pureté de l’approvisionnement en eau grâce à des tuyaux plus solides et plus polyvalents, améliorant la sécurité et le confort et l’efficacité énergétique de bon nombre des voitures et des camions sur la route, et assurer la fonctionnalité sûre et efficace de l’électronique et des appareils. LyondellBasell vend des produits dans plus de 100 pays et est le plus grand producteur mondial de composés polymères et le plus grand concédant de licences de technologies polyoléfiniques. LyondellBasell propose un portefeuille de produits circulaire qui fournit aux clients des solutions pour augmenter la teneur en plastique recyclé dans leurs applications avec des polymères recyclés mécaniquement de haute qualité. En 2020, LyondellBasell a été nommée pour la troisième année consécutive dans la liste du magazine Fortune des «entreprises les plus admirées au monde». Pour plus d’informations sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

