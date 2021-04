Les champions féminins de Division 1, Lyon, ont nommé leur première entraîneure-chef, Sonia Bompastor, le club a annoncé mardi. L’ancien entraîneur Jean-Luc Vasseur partira avec effet immédiat après que le club ait été expulsé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain.

Un communiqué publié par le club a déclaré qu’ils avaient mutuellement accepté de se séparer de Vasseur après un examen interne de la saison.

Bompastor, ancienne internationale française et directrice de l’académie féminine du club depuis 2013, assumera le rôle jusqu’en juin 2023.

Le joueur de 40 ans a joué pour Lyon de 2006-09, puis de nouveau de 2010-13. Pendant ce temps, elle a remporté six titres de champion, trois Coupes de France et deux titres de Ligue des champions – dont le premier du club en 2011.

Ce fut une saison difficile pour Lyon avec Ada Hegerberg et Griedge Mbock Bathy portés disparus en raison de blessures à l’ACL.

Leur match retour en quart de finale avec le PSG a dû être reporté après qu’une importante épidémie de COVID-19 dans l’équipe les a forcés à être mis en quarantaine. Lyon a perdu le match suivant 1-0, ce qui signifie que le PSG s’est qualifié pour les demi-finales et a battu la domination de cinq ans des champions de France dans le tournoi.

Le PSG a également battu Lyon 1-0 en novembre pour rompre sa séquence de 80 matchs sans défaite et leur offrir leur première défaite en championnat depuis 2016.

Le PSG a un point d’avance sur Lyon en championnat. Ils n’ont jamais remporté le titre auparavant avec Lyon dominant les 14 dernières saisons.