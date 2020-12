Lyon est en tête du championnat français à la différence de buts avant la trêve hivernale après avoir battu Nantes en difficulté 3-0 mercredi, tandis que Lille a gagné 3-2 à Montpellier alors que les premiers gardaient un point d’avance sur le Paris Saint-Germain.

Le champion en titre du PSG a battu Strasbourg 4-0 dans une performance autrement sans inspiration qui a vu l’équipe locale bénéficier de trois buts tardifs au milieu d’une défense bâclée des visiteurs.

Le PSG, troisième place, a déjà perdu quatre fois cette saison et se retrouve dans la rare position de chasser les autres équipes.

Le défenseur Timothee Pembele a poussé le PSG à la 18e minute à bout portant après que le tir d’Angel Di Maria ait été arrêté par le gardien de but Eiji Kawashima.

Jusqu’aux dernières étapes du match, le PSG a eu du mal à briser une défense brillamment mobilisée par Mohamed Simakan, 20 ans, qui a réalisé plusieurs superbes tacles pour contrecarrer l’attaquant Kylian Mbappe et ses coéquipiers.

Le match a été effectivement décidé lorsque le PSG a reçu un but à la 79e, alors que la mauvaise passe arrière du remplaçant Habib Diallo a forcé le capitaine Stefan Mitrovic à un dégagement bâclé qui a permis à Di Maria de faire une simple passe pour Mbappe.

Idrissa Gueye a ensuite réussi un beau tir de 25 mètres à la 87e et son collègue remplaçant Moise Kean a ajouté le quatrième but pendant le temps additionnel alors que la défense de Strasbourg s’effondrait.

Dans le sud de la France, le côté nord de Lille a été rattrapé à deux reprises par Montpellier avant que l’attaquant turc vétéran Burak Yilmaz ne règle le match à la 85e.

L’attaquant américain Timothy Weah, fils du président libérien George Weah, a mis Lille en tête au milieu de la première mi-temps avec un tir bas.

Après l’égalisation de Gaetan Laborde à la 56e, un penalty de Jonathan Ikone a rétabli l’avance de Lille à la 67e, pour que l’attaquant Andy Delort égalise le match deux minutes plus tard.

Dans une finition dramatique, Yilmaz a terminé proprement avant que Laborde ne frappe la barre transversale à la septième minute du temps additionnel.

Les choses étaient beaucoup plus simples à Lyon, où le match était pratiquement réglé à la mi-temps, même sans but de la star avant Memphis Depay.

Lyon a pris la tête au bout de trois minutes lorsque Depay et Houssem Aouar se sont associés pour former l’attaquant Karl Toko Ekambi. Son compatriote attaquant Tino Kadewere a doublé la mise à la 36e, rentrant chez lui sous un angle étroit après que le tir du milieu de terrain Lucas Paqueta ait été arrêté.

Kadewere est devenu fournisseur alors que Paqueta a fait 3-0 quelques instants avant l’intervalle avec son premier but depuis son arrivée du côté italien de l’AC Milan.

Lyon n’a pas de matches européens à disputer cette saison et est en bonne position par rapport au PSG et à Lille, qui ont des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa à venir.

Ailleurs, Rennes, quatrième, a battu Metz 1-0 grâce à un but du milieu de terrain Clement Grenier pour une quatrième victoire consécutive en championnat depuis son élimination de la phase de groupes de la Ligue des champions. Rennes a terminé dernier et n’a aucun engagement en Ligue Europa, ce qui en fait un outsider dangereux pour une poussée pour le titre.

La victoire a permis à Rennes de gagner trois points sur Marseille, cinquième, qui a perdu 2-1 à Angers.

Mais Marseille a disputé deux matches de moins que les quatre premières équipes, et elle n’a pas non plus de matches européens devant après avoir également terminé en bas de son groupe de la Ligue des champions.

Monaco, sixième place, avait reçu un carton rouge du milieu de terrain belge de 18 ans Eliot Matazo à la fin de la première période lors d’un match nul 2-2 à domicile avec Saint-Etienne entraîné par l’ancien défenseur monégasque Claude Puel.

Dans les autres matches, c’était: Nîmes 1, Dijon 3; Nice 2, Lorient 2; Lens 2, Brest 1 et Bordeaux 1, Reims 3.