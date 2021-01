Lyon mène la course pour la perspective USWNT Catarina Macario avec un contrat sur la table pour l’ancien joueur de Stanford, ont déclaré des sources à ESPN.

La milieu de terrain d’origine brésilienne a annoncé vendredi qu’elle allait renoncer à sa saison senior pour une carrière professionnelle.

Des sources ont déclaré à ESPN que Macario avait une offre sur la table de Lyon, mais le Bayern Munich et le Real Madrid la poursuivaient toujours et la décision finale était désormais entre ses mains.

Macario est devenue citoyenne des États-Unis en octobre et fait partie de la liste de l’USWNT pour leur camp de janvier malgré le fait qu’elle attend toujours l’approbation de la FIFA pour jouer dans un match pour l’équipe nationale.

L’USWNT affrontera la Colombie deux fois plus tard en janvier dans le cadre de son camp international.

Macario a remporté le trophée MAC Hermann à deux reprises et a enregistré un record d’une saison à Stanford de 32 buts et 23 passes l’année dernière.

Des sources ont déclaré à ESPN que Macario est attirée par l’Europe plutôt que par la Ligue nationale de football féminin, car elle souhaite remporter la Ligue des champions en plus de participer aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde.

Le repêchage NWSL a lieu le 13 janvier.

Macario est l’un des trois joueurs universitaires de l’alignement du camp de 27 joueurs, avec Emily Lloyd de Caroline du Nord et Jaelin Howell de Florida State. Lloyd et Howell pourraient également être éligibles pour le repêchage de la NWSL de la semaine prochaine en raison d’une dérogation de la NCAA qui permet aux joueurs repêchés de rester avec leurs équipes universitaires ce printemps et de rejoindre la NWSL après la saison.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.