Lyon et Crystal Palace intéressés par la signature de Christian Pulisic

Christian Pulisic pourrait bientôt quitter Chelsea lors du mercato estival avec Lyon et Crystal Palace qui seraient intéressés.

Le milieu de terrain offensif de l’USMNT a connu une carrière difficile chez les Blues et, après avoir traversé l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge, pourrait être sur le point de disparaître.

Chelsea a acheté des remplaçants

Le média français L’Equipe a rapporté que Lyon avait pris contact avec le joueur de 24 ans au sujet d’un éventuel déménagement en France.

De plus, Chelsea a déjà signé Christopher Nkunku et avec Nicolas Jackson qui devrait suivre, la carrière de Pulisic semble terminée chez les Blues.

Pulisic a lutté pour une place dans le onze de départ de Chelsea la saison dernière. Avec le nouveau manager Mauricio Pochettino cherchant à réduire la grande équipe, l’international USMNT pourrait être vendu.

Le propriétaire américain admire Pulisic

Le propriétaire américain de Lyon, John Textor, est considéré comme un grand fan et souhaite faire venir le joueur en France. On pense que Textor veut également que Pulisic soit une « priorité absolue » cet été et il souhaite que le joueur soit le fer de lance des ambitions du club la saison prochaine.

Fait intéressant, Textor détient également une participation de 45% dans le club de Premier League Crystal Palace, donc un déménagement à Selhurst Park et, plus intéressant encore, un séjour à Londres ne peut être exclu. Pulisic aurait eu des entretiens avec Lyon à la fin de la saison dernière et voit maintenant son avenir loin de Stamford Bridge.

Un déménagement à Palace pourrait certainement être envisagé car il se verrait garantir une place de onze de départ qui pourrait également ressusciter sa carrière en Angleterre.

Palace préfère également jouer au football offensif, et Pulisic fait l’affaire. Il est habile à jouer devant ou derrière l’attaquant principal dans un rôle de numéro 10 ou sur l’une ou l’autre des ailes si nécessaire.

Pulisic n’a plus qu’un an dans son contrat avec Chelsea, ce qui donne à tous les prétendants idéaux la possibilité de négocier des frais moins élevés pour ses services.

Chelsea serait également disposé à laisser le joueur partir dans un accord qui convient aux deux parties et au joueur lui-même.

Crédit photo : IMAGO / Agencia-MexSport