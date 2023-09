Lyon 1-4 Paris Saint-Germain (3 septembre 2023) Analyse du match

Kylian Mbappe a marqué deux fois alors que le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-1 à l’extérieur contre Lyon en difficulté dimanche pour enregistrer une deuxième victoire dans la nouvelle saison de Ligue 1.

Mbappe a converti un penalty à la quatrième minute et a marqué le quatrième but juste avant la pause de la mi-temps, alors que la victoire a permis au PSG de prendre huit points en quatre matchs et de se classer deuxième, deux derrière le leader Monaco.

Le coup de pied a été accordé après que Manuel Ugarte ait été fauché par le capitaine local Corentin Tolisso et a été suivi d’un deuxième but à la 20e minute d’Achraf Hakimi après un une-deux avec Ousmane Dembélé.

Marco Asensio a porté le score à 3-0 à la 38e minute avant que Mbappe ne montre la domination du PSG avec la quatrième.

Tolisso a apporté une consolation en seconde période sur penalty pour l’équipe locale, qui ne compte qu’un seul point lors de ses quatre premiers matches alors que l’avenir de l’entraîneur Laurent Blanc semble incertain.