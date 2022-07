Lynne Spears demande à se réconcilier avec sa fille Britney dans un nouveau message – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Lynne Spears67 ans, demande à sa fille Britney Spears, 40 ans, de la laisser « venir » à elle, dans un nouveau message déchirant. La mère inquiète a abattu les affirmations selon lesquelles elle et d’autres avaient abandonné la chanteuse alors qu’elle était dans un établissement de santé mentale en 2019, en republiant une capture d’écran d’un échange de SMS entre Britney, son avocat et son amie, Jansen Fitzgerald. Britney a partagé le même échange, qui ne montrait que ses propres textes demandant de l’aide, dans un message maintenant supprimé sur son propre Instagram au cours du week-end, et a déclaré qu’elle n’avait reçu “aucune réponse”, mais le propre message de Lynne semblait montrer les réponses manquantes présumées. .

« Britney, j’ai aussi toutes les ‘conversations entières’ ! J’ai mal pour toi que tu sentes que les gens qui t’aiment le plus t’ont trahi ! Laissez-moi venir à vous ! Je vous aime!” Lynne a sous-titré son message de la capture d’écran, qui a été initialement publiée par Jansen, dont Britney a également déclaré qu’elle “n’avait jamais eu de nouvelles”. Les textes montrent les messages de Jansen à Britney après que le crooner “… Baby One More Time” ait demandé de l’aide pour trouver un nouvel avocat et des conseils sur le médicament au lithium, qui, selon elle, lui avait été donné contre son gré pendant sa tutelle. Les réponses de Jansen ont conseillé à Britney qu’elle « devait faire des recherches » sur le médicament parce qu’elle n’en « savait pas des tonnes ».

«Je pense au moins que vous êtes au moins dans une plage de sécurité. Il dit qu’ils surveillent les niveaux sanguins afin qu’ils puissent les maintenir dans une certaine plage », a écrit Jansen après que Britney lui ait demandé s’il était « vraiment sain et acceptable de donner du sang pendant TELLEMENT LONGTEMPS ». Un autre message a montré sa réponse à la demande de Britney pour le numéro de téléphone d’un nom d’homme Jean Bell. Elle a écrit qu’elle n’avait “pas eu de chance d’obtenir son numéro cette semaine” parce que la seule personne qu’elle connaissait avait peut-être répondu à sa demande par un message automatique “” absent du bureau “”.

En plus de la capture d’écran, Jansen a joint sa propre explication de ce qu’elle a dit à Britney et son opinion sur les affirmations du musicien. « J’ai répondu !! J’ai toujours eu l’impression que certains de mes messages avaient été supprimés”, a-t-elle écrit sur une partie de la photo. “Ce message ainsi que des MILLIERS de messages ont été envoyés à l’enquêteur du tribunal en 2019 afin d’aider mon amie Britney Spears”, a-t-elle écrit dans une autre légende plus longue avant d’ajouter qu’ils “parlaient quotidiennement lorsqu’elle était dans son dernier établissement”.

“Je ne sais pas si certains de mes messages ont été supprimés par des sources extérieures ou ce qui s’est passé, mais je sais que les tribunaux les avaient tous car j’étais très inquiète pour elle et je pensais que mes messages pourraient l’aider”, a-t-elle poursuivi. . Elle a également affirmé qu’elle et Lynne “étaient même allées à la Nouvelle-Orléans et avaient rencontré un avocat pour essayer de l’aider parce que nous savions qu’ils ne nous laisseraient pas l’approcher” avant de conclure par : “Quand elle a quitté l’établissement, mon numéro de téléphone a été bloqué. d’elle et nous n’avons plus jamais parlé !

On ne sait pas si les réponses de Lynne et Jansen à Britney, qui a été séparée de sa famille, ont été surveillées et/ou supprimées, mais le père de Britney, Jaime Spears, était auparavant accusé de garder un œil sur ses textes lorsqu’il était son conservateur. Cependant, par l’intermédiaire de son avocat, il a nié avoir fait quoi que ce soit sans le consentement et la connaissance de Britney. Britney n’a pas encore répondu publiquement à Lynne et Jansen.