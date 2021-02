Lynn Stalmaster, une directrice de casting empathique et tenace qui a changé la carrière de centaines d’acteurs, dont John Travolta, Jeff Bridges et Christopher Reeve, et qui a lancé des centaines de films et de programmes télévisés hollywoodiens, est décédée le 12 février à son domicile de Los Angeles. Il avait 93 ans. La cause était une insuffisance cardiaque, a déclaré son fils, Lincoln. Billy Wilder, Robert Wise, Hal Ashby, Mike Nichols, Sydney Pollack et Norman Jewison se sont tous appuyés sur la vive capacité de M. Stalmaster à discerner la vie intérieure d’un personnage et à la faire correspondre aux milliers d’acteurs qui habitaient son Rolodex mental. Ce processus alchimique, comme Tom Donahue, le cinéaste derrière «Casting By», un documentaire de 2012 sur le métier, dit-il, a élevé le travail de M. Stalmaster au rang de grand art. «Lynn avait un merveilleux cadeau», a déclaré M. Jewison, le réalisateur et producteur de films comme «Dans la chaleur de la nuit» et «Fiddler on The Roof», tous deux interprétés par M. Stalmaster. M. Jewison a été le premier cinéaste à donner à un directeur de casting son propre crédit de film quand il a inscrit M. Stalmaster dans «The Thomas Crown Affair», sorti en 1968. «Je l’ai toujours encouragé à trouver des gens décalés», a déclaré M. Jewison. «Pour« Fiddler on the Roof », je devais trouver des acteurs qui parlaient russe. Lynn les a trouvés à San Francisco, où il y avait une grande communauté russe. Aucun d’eux n’était des acteurs. Il était si ingénieux. Et il savait très bien lire avec les acteurs. Il pourrait les garder calmes et en sécurité.

Adolescent timide qui avait suivi une formation d’acteur et a été dans les tranchées des auditions dans les années 1950, travaillant à la télévision et à la radio, M. Stalmaster a été à l’écoute de l’expérience de l’acteur et est devenu un ardent défenseur de ceux en qui il croyait. John Travolta, 18 ans, il l’a poussé à obtenir le rôle qui a finalement été attribué à Randy Quaid dans «The Last Detail», le film de Hal Ashby, avec Jack Nicholson, sorti en 1973. C’était une chaleur morte entre les acteurs, a rappelé M. Travolta lors d’un entretien téléphonique, mais la présence physique de M. Quaid ressemblait davantage à celle du personnage, comme M. Ashby et M. Stalmaster l’ont dit à M. Travolta lors d’un appel téléphonique à minuit louant son travailler.

À l’époque, M. Travolta faisait du théâtre et des publicités à New York, mais M. Stalmaster croyait tellement en lui qu’il l’a poursuivi pendant deux ans. Lorsqu’un rôle est apparu pour un personnage dans un pilote de télévision comique situé dans un lycée de Brooklyn, M. Stalmaster l’a pressé de refuser un rôle principal dans un spectacle de Broadway et de retourner à Los Angeles pour un audition. Il a obtenu le rôle – ce qui s’est avéré être un tournant décisif en tant que punk manqué fanfaron Vinnie Barbarino dans une émission qui trouverait sa propre place dans l’histoire de la télévision: « Welcome Back, Kotter. »

«Il était assez déterminé», a déclaré M. Travolta à propos de M. Stalmaster. «Il ne les a laissés considérer personne d’autre. Après «The Last Detail», il m’avait dit: «Ne vous inquiétez pas. Cela arrivera. » M. Stalmaster a participé à d’innombrables autres carrières. Il a poussé Mike Nichols à jouer un jeune Dustin Hoffman dans «The Graduate». LeVar Burton était à l’université lorsque M. Stalmaster l’a choisi pour diriger ce qui est devenu en 1977 la série télévisée à succès «Roots». Geena Davis avait suivi une formation d’actrice, mais travaillait comme mannequin lorsque M. Stalmaster l’a choisie dans un rôle mineur dans «Tootsie», la comédie romantique de Sydney Pollack de 1982 avec M. Hoffman. C’était sa première audition, et le rôle serait ses débuts au cinéma. Après avoir vu Christopher Reeve dans une pièce de théâtre avec Katharine Hepburn, M. Stalmaster lui a suggéré un petit rôle dans «Grey Lady Down» (1978), le premier rôle au cinéma de M. Reeve, puis a réussi à faire pression pour qu’il soit le chef de file de «Superman », Sorti la même année. «Lynn a compris le processus de l’acteur et le sort de l’acteur», a déclaré David Rubin, un collègue directeur de casting et président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. (M. Stalmaster était son ancien patron et mentor.) La carrière de M. Stalmaster, a-t-il dit, a montré que «être un succès à Hollywood et être un homme ne s’excluent pas mutuellement». En 2016, M. Stalmaster est devenu le premier – et jusqu’à présent, le seul – directeur de casting à recevoir un Oscar honorifique pour l’ensemble de son travail. Lors de la cérémonie des Oscars, M. Bridges a rappelé comment M. Stalmaster avait lancé sa propre carrière au début des années 1970. À l’époque, M. Bridges était au début de la vingtaine et essayait de savoir s’il voulait gagner sa vie dans l’entreprise lorsque M. Stalmaster lui a offert un rôle dans «The Iceman Cometh», le film de John Frankenheimer de 1973 basé sur le Eugene O’Neill joue.