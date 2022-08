Lynn Lake, Man., Les résidents frustrés des patients transférés à l’hôpital à 8 heures de route

Les résidents de Lynn Lake, au Manitoba, disent qu’ils en ont assez des interruptions des services hospitaliers et des compressions en raison des pénuries de personnel.

Il y a deux semaines, la Régie régionale de la santé du Nord a déclaré il transfère des patients de l’hôpital de Lynn Lake à Flin Flon en raison de problèmes de personnel.

Avec plusieurs communautés du Nord – Leaf Rapids, Lynn Lake et Snow Lake – confrontées à des réductions de services au cours des dernières semaines, les résidents craignent de perdre définitivement leurs services hospitaliers locaux. Les politiciens locaux disent qu’ils n’ont reçu que peu ou pas de préavis pour les changements en cours et ils demandent à la Régie régionale de la santé du Nord de fournir plus de transparence à leurs communautés.

Fred Salter, 82 ans, dit que sa femme a été transférée de l’hôpital Lynn Lake à Flin Flon la semaine dernière sans préavis. Il était en voyage à Thompson quand il l’a découvert, a-t-il dit.

“J’ai essayé de joindre l’hôpital de Lynn Lake et il n’y avait pas de réponse. J’ai essayé de joindre Flin Flon [General Hospital] et personne ne semblait rien savoir, alors je suis rentré directement à la maison », a déclaré Salter.

Salter dit que sa femme est atteinte de la maladie d’Alzheimer et que son transfert a été difficile pour les membres de sa famille. (Soumis par Belynda Salter-Oliver)

Au moment où il est revenu à Lynn Lake, sa femme était déjà transférée et elle a 82 ans et souffre de la maladie d’Alzheimer, a déclaré Salter.

Flin Flon est à 234 km au sud de Lynn Lake, mais sans autoroute directe, c’est à environ huit heures de route. Salter dit qu’il avait l’habitude de rendre visite à sa femme tous les jours, mais maintenant avec ce transfert, il ne peut lui rendre visite que deux fois par mois en raison du temps qu’il faut pour s’y rendre et du coût de l’hébergement pour passer la nuit.

“Certes, les voyages en avion ne sont pas abordables, donc c’est très difficile. Ils n’y ont pas pensé lorsqu’ils ont pris cette décision, comment ils allaient affecter la vie des autres”, a-t-il déclaré.

L’autorité sanitaire cite la sécurité comme raison

Dans une déclaration à CBC News, la NRHA indique qu’il y a moins de 10 patients transférés à Flin Flon et tous étaient des patients de soins de longue durée en attente de placement dans des foyers de soins personnels.

Il indique que les problèmes de personnel ont entraîné une incapacité à maintenir les soins de sécurité des patients et qu’ils ne peuvent pas continuer sur une voie qui mettrait en péril la sécurité des patients ou conduirait à une évacuation d’urgence des patients hospitalisés.

“La sécurité des patients était primordiale dans la prise de décision de transférer les patients hospitalisés de l’hôpital Lynn Lake à l’hôpital général de Flin Flon, ce qui a eu une incidence sur notre capacité à entamer une consultation approfondie avec les familles des patients (ce que nous aurions préféré)”, a déclaré l’autorité sanitaire. a dit.

“Les déménagements ont été effectués de manière progressive au cours de la dernière semaine de juillet pour garantir à nouveau la sécurité des patients et que des ressources adéquates étaient disponibles pour répondre aux besoins de ces patients”, indique le communiqué.

La NRHA indique que la fermeture temporaire sera en place pour une “durée indéterminée” et souligne que le service des urgences reste ouvert 24h/24 et 7j/7.

“Décourageant”: le maire

Jim Shortt, le maire de Lynn Lake, a déclaré qu’à part un premier appel de la NRHA au cours de la dernière semaine de juillet, il n’a pas eu de nouvelles de l’autorité sanitaire depuis.

“Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé ni à quel point cela pourrait être temporaire, mais nous ne recevons aucune communication de la part de la santé régionale”, a déclaré Shortt.

“C’est décourageant pour notre communauté… une décision rapide prise arrachant les gens de la communauté”, a déclaré Shortt.

À la mi-juillet, la NRHA a fermé le service des urgences de Leaf Rapids pour la deuxième fois cette année, invoquant “des problèmes de personnel persistants et persistants”. Les patients d’urgence sont redirigés vers Lynn Lake, qui est à 100 km de la communauté.

Les hôpitaux des communautés nordiques de Leaf Rapids, Lynn Lake et Snow Lake ont réduit leurs services cet été en raison de problèmes de personnel. La NRHA dit qu’elle recrute sans relâche des infirmières. (Evan Mitsui/CBC)

Maintenant, les patients admis à l’hôpital de Lynn Lake sont transférés à Flin Flon.

Jeudi soir, la régie de la santé a également annoncé qu’elle fermait temporairement des lits d’hospitalisation au Snow Lake Health Centre. Il cite des problèmes de personnel comme raison et indique qu’il n’y a eu aucune admission de patient au centre au cours des six dernières semaines.

“La faible utilisation des lits d’hospitalisation au centre de santé se traduit par cette mesure temporaire ayant le moins d’impact afin de maintenir les services de base”, a déclaré la NRHA.

“C’est un désastre”: MLA

« Pour le moins qu’on puisse dire, c’est un désastre dans toute la région », a déclaré Tom Lindsey, député néo-démocrate de Flin Flon.

Il dit que généralement, les gens de Leaf Rapids doivent se rendre à Lynn Lake en voiture parce qu’il faut attendre quatre heures pour obtenir un vol d’évacuation sanitaire.

“C’est potentiellement mortel”, a déclaré Lindsey. “Quelqu’un va mourir… c’est la plus grande préoccupation sans soins de santé adéquats, sans services adéquats disponibles. Quelqu’un va en mourir.”

Tom Lindsey dit que la Régie régionale de la santé du Nord doit élaborer un meilleur plan pour la région. (Facebook)

Lindsey dit qu’il a eu une réunion avec la NRHA vendredi et qu’il y a un manque de clarté sur le plan pour la région.

“De toute évidence, il doit y avoir une meilleure communication avec les personnes qui sont touchées à court terme afin qu’elles sachent ce qui se passe avec leurs proches. Il doit y avoir un meilleur plan qui est communiqué aux gens”, a déclaré Lindsey.

L’autorité sanitaire affirme qu’elle continue de travailler sans relâche pour recruter et retenir du personnel infirmier pour toutes les communautés du Nord et qu’avec une pénurie nationale d’infirmières, le recrutement demeure un défi.