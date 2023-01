Lynette Hardaway, de Diamond and Silk, décède à 51 ans

Les sœurs ont suscité d’intenses critiques à mesure que leur notoriété augmentait.

Bree Newsome, une artiste et militante, a décrit les sœurs en 2018 comme «un spectacle de ménestrels des temps modernes» destiné aux «conservateurs blancs qui veulent croire que Trump ne peut pas être raciste ou qu’eux-mêmes ne peuvent pas être racistes parce qu’il y a ces deux Des femmes noires nommées Diamond et Silk qui soutiennent constamment Trump.

Les sœurs ont catégoriquement rejeté de telles attaques.

“Bien que certains de nos partisans puissent être surpris de voir deux femmes américaines (noires) exprimer leurs opinions sur ces questions, ce n’est pas une question raciale ou culturelle”, ont-ils écrit sur leur site Web. “Il s’agit de faire ce qu’il faut quand il s’agit de ‘We the American People!’ Nous ne sommes que deux nanas noires, qui en ont marre de la politique. Nous ne sommes pas des têtes parlantes robotiques; nous sommes des diseurs de vérité !

Mme Hardaway est née le 25 novembre 1971 et a grandi à Detroit, la deuxième plus âgée de six enfants (Mme Richardson était l’aînée), selon leur livre, “Uprising: Who the Hell Said You Can’t Ditch and Changer? L’éveil du diamant et de la soie. Leur père travaillait dans une usine de pain quand ils étaient jeunes et leur mère était une femme au foyer qui devint plus tard pasteur en Caroline du Nord.

Une liste complète des survivants de Mme Hardaway n’était pas immédiatement disponible.

En 2018, les républicains ont convoqué les sœurs pour témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre après avoir reçu une note de Facebook indiquant que la société avait jugé leur page « dangereuse pour la communauté ». Les sœurs ont déclaré que la note, ainsi qu’une baisse du trafic sur leur page, étaient la preuve que Facebook avait un parti pris anticonservateur.

“Facebook nous a censurés pendant six mois”, a déclaré Mme Hardaway lors de l’audience, au cours de laquelle elle s’est fréquemment battue avec des membres démocrates du Congrès et a trouvé du soutien parmi les membres républicains.

Facebook a déclaré que la page des sœurs avait été signalée en raison d’un problème de communication et non d’un parti pris partisan. Toute baisse du trafic, a déclaré la société, a été causée par de nouvelles politiques qui montraient aux utilisateurs plus de messages d’amis et moins de pages publiques.

En avril 2020, The Daily Beast a rapporté que Fox News, qui avait payé Diamond and Silk pour fournir des vidéos hebdomadaires à Fox Nation, avait rompu les liens avec les sœurs après avoir promu des théories du complot et de la désinformation sur le coronavirus.