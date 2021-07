« Lynching 2.0 »: 11 personnes condamnées à une peine de prison pour avoir envoyé des menaces de mort en ligne à un adolescent français qui critiquait l’islam sur Instagram

Un tribunal de Paris a condamné 11 personnes à entre quatre et six mois de prison pour avoir envoyé des menaces de mort et des messages haineux à une adolescente nommée Mila, qui a critiqué l’islam dans une vidéo Instagram l’année dernière. Deux autres prévenus ont été libérés.

Les accusés, hommes et femmes âgés de 18 à 29 ans, ont chacun été condamnés à payer 1 500 € (1 770 $) à la jeune fille et 1 000 € (1 180 $) de frais juridiques, selon BFM TV.

En janvier 2020, Mila, qui était alors lycéenne de 16 ans, diffusait une diffusion en direct sur Instagram au cours de laquelle elle a utilisé des mots durs pour décrire l’islam tout en discutant avec ses followers.

« Je déteste la religion, le Coran – il n’y a que de la haine là-bas, » elle a dit. « Votre religion est de la merde. »

La jeune fille a rapidement commencé à recevoir des milliers de commentaires et de messages haineux dans ce que les médias français ont surnommé « le lynchage 2.0 ». De nombreux détracteurs ont déclaré que Mila devrait être tuée ou violée pour ses paroles. L’intimidation en ligne aurait forcé l’élève à quitter l’école.

Le juge dans l’affaire a statué que la campagne de harcèlement avait fait « un impact psychologique et physique » sur l’adolescent.

Selon le journal L’Humanité, au cours du procès, certains accusés ont déclaré qu’ils se sentaient désolés pour leurs actes. Un jeune homme aurait déclaré qu’il avait « a réagi comme un enfant », tandis qu’un autre a affirmé qu’il avait écrit une menace de mort à Mila « pour le plaisir et pour obtenir des abonnés ».

Le Parlement français a adopté l’été dernier une loi sur la lutte contre les contenus haineux en ligne. Le gouvernement s’est alors engagé à réprimer la diffusion de messages haineux à la suite de plusieurs incidents terroristes, dont le meurtre de l’enseignant Samuel Paty, qui a été décapité en octobre 2020 par un jeune islamiste pour avoir montré une caricature du prophète Mahomet dans le cadre de un cours d’instruction civique. L’enseignant a fait l’objet d’une campagne de haine en ligne avant son assassinat.

