Lynae Vanee parle du proxénétisme dans les parkings et des élections de 2024

Lynae Vanee rejoint le podcast pour cet épisode de Petites doses avec Amanda Seales. L’éducateur et star des médias sociaux, deux fois nominé pour la personnalité exceptionnelle des médias sociaux des NAACP Image Awards et lauréat 2023 du CROWN Reel Impact Award, parle du lancement Parking Pimpin’ pendant la pandémie et comment c’était d’interviewer vice-président Kamala Harris.

L’évolution du pimpin’ dans les parkings

Parking Pimpin’ était un produit de la pandémie. Au milieu de la peur et de l’incertitude liées au COVID-19 et à la lutte pour la vie des Noirs, Vanee a été témoin de l’effusion de soutien de sa communauté pour que les voix noires soient entendues, « et c’est comme ça que nous sommes arrivés sur le parking ».

Trois ans plus tard, l’ancienne enseignante du secondaire s’est imposée comme une plateforme d’éducation et de réflexion sur les enjeux urgents de la semaine. Et, comme promis dans chaque introduction, « Je vais rester noir, mais je vais rester bref. »

Armé d’un diplôme en psychologie du Spelman College et d’une maîtrise en études afro-américaines, les vidéos de Vanee examinent les questions qui devraient nous préoccuper. De la bagarre emblématique de l’Alabama Riverfront à la révélation explosive (mais sans surprise) que le film Le côté aveugle était un faux—Vanee sert les informations dans des courts métrages conversationnels, en sirotant nonchalamment du thé dans un parking.







Du professeur au créateur

Vanee attribue son succès à sa formation en enseignement. « Ma méthode de communication a été influencée par ce qui a réussi ou non dans mes classes, en travaillant avec des enfants d’Atlanta qui sont trop cool pour l’école », dit-elle. « Ils vous feront savoir si vous êtes farfelu, et j’ai pu affiner cela grâce à l’enseignement. Je pense donc que c’est vraiment la même chose.

Cette année encore, Vanee a interviewé l’actrice, scénariste et productrice, Issa Rae, et la vice-présidente Kamala Harris. «Je voulais essayer de humaniser elle (Harris). Je voulais lui donner une sorte de point commun avec les gens », dit Vanee.

Chargement des élections de 2024…

À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, l’objectif de Vanee est d’utiliser sa plateforme pour toucher les non-votants « désenchantés ».

«Le but était d’essayer de parler à ces gens qui disent: ‘Je ne vais pas me présenter, je ne veux pas voter’», explique-t-elle. « Même si mon objectif est de raconter des histoires, de m’amuser, j’ai aussi une responsabilité… pendant une période comme celle-ci lors de nos élections nationales, [to] continuez à diffuser autant d’informations factuelles que possible et voyez ce qui reste.

Obtenez toute la conversation. Écouter le Épisode complet de « Petites doses : effets secondaires du proxénète dans les parkings ».

Écoutez Pomme ou Spotify.