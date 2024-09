Lyle et Erik Menendez racontent leur histoire

Erik et Lyle Menendez obtiennent leur propre plateforme non-« Monstres » sur Netflix.

Netflix va bientôt lancer un documentaire sur les frères Menendez, qui accompagnera sa série fictive mettant en vedette Ryan Murphy, « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », sortie la semaine dernière. Le documentaire, intitulé « The Menendez Brothers » et réalisé par Alejandro Hartmann (« Carmel: Who Killed Maria Marta? », « The Photographer: Murder in Pinamar »), sortira le 7 octobre.

Le documentaire de Hartmann a pour objectif d’offrir « une autre perspective » sur cette tristement célèbre affaire. Nous avons eu la bande-annonce aujourd’hui — regardez-la ci-dessous.

Cette combinaison d’une série scénarisée et d’un documentaire reflète la stratégie employée par Peacock avec ses saisons « Dr. Death ». Peacock, de NBCUniversal, a également récemment diffusé une série d’interviews de Scott Peterson en prison, qui a fait suite à « American Murder: Laci Peterson » de Netflix.

La première saison de « Monsters », centrée sur le tueur en série Jeffrey Dahmer, a été un énorme succès d’audience pour Netflix. C’est actuellement la quatrième saison la plus regardée de l’histoire du service de streaming, toutes langues confondues. Mais elle n’a pas été épargnée par les critiques, notamment sur le fait qu’elle ne mettait pas en avant le point de vue des victimes ou ne collaborait pas avec les vraies familles.

Le documentaire sur les frères Menendez pourrait aider à mieux équilibrer la deuxième saison de « Monster », mais ce n’est pas vraiment le but, a déclaré une source proche de la production à IndieWire. L’espoir est que l’intérêt pour l’un alimente l’audience de l’autre, et donc le streamer fait la promotion croisée de son contenu Menendez.

Netflix a utilisé des stratégies de programmation similaires avec une série narrative sur Ted Bundy (« Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ») et une série sur des faits divers (« Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes »), ainsi qu’une série narrative sur Arnold Schwarzenegger (« Fubar ») et une série documentaire (« Arnold »).

L’équilibre journalistique, bien que non requis ici, est peut-être un heureux hasard. Et visuellement, il ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.

Netflix fait face à un procès concernant la mini-série primée aux Emmy Awards « Baby Reindeer », qui est présentée comme une « histoire vraie ». La « Martha de la vraie vie », Fiona Harvey, a critiqué de nombreux éléments dramatisés de la série. Netflix a soutenu le créateur de « Baby Reindeer », Richard Gadd, et lui a même récemment signé un contrat de développement pour un premier aperçu.

Lyle et Erik Menendez sont interviewés pour le film documentaire, qui comprend également de nouvelles interviews de leur cousine Diane Vander Molen et de Pamela Bozanich, qui était la procureure chargée de l’affaire. Au cours du procès, les frères ont affirmé avoir été victimes d’abus sexuels de la part de leur père José Menendez ; les procureurs ont fait valoir que le motif du meurtre du duo était d’hériter de la richesse de leurs parents.

Lyle et Erik ont ​​tous deux récemment critiqué la série « Monsters » de Murphy. Une déclaration d’Erik sur la page des réseaux sociaux de Menendez a affirmé que la série était « ancrée dans des mensonges horribles et flagrants » et a déclaré que les deux frères ont été dépeints de manière « vile et épouvantable ». Les proches des frères ont également affirmé que la série de Murphy était « pathétique » et « revictimisante ».

« C’est imaginaire. C’est de la fiction », peut-on lire dans le communiqué. « Ces « écrivains/créateurs » se sont donc levés le matin, ont mangé leurs cornflakes et se sont rendus dans un bureau où ils ont décidé de mentir sur les victimes de viol qui ont souffert chaque jour de leur vie. Les professionnels ont fait ça pour de l’argent. Quelle ironie. N’oubliez jamais : il y avait plus de preuves d’abus lors du premier procès que dans la plupart des poursuites pour maltraitance d’enfants qui ont abouti. »

Le synopsis officiel du documentaire est le suivant : « En 1996, Lyle et Erik Menendez ont été condamnés pour le meurtre de leurs parents dans ce qui est devenu l’une des affaires criminelles les plus célèbres de la fin du XXe siècle. Lorsqu’Erik et Lyle Menendez ont été reconnus coupables du meurtre brutal de leurs parents, le monde entier avait les yeux rivés sur eux. La famille était une figure emblématique de Beverly Hills qui est devenue une sensation dans les tabloïds : des litres d’encre ont été versés et des heures de commentaires télévisés ont été diffusés sur les crimes des frères. Vous pouvez désormais entendre l’histoire dans leurs propres mots. Pour la première fois depuis 30 ans, et dans leurs propres mots, les deux frères reviennent sur le procès qui a choqué la nation. »

Le documentaire est produit par Ross M. Dinerstein et Rebecca Evans, avec Ross Girard et Mark McCune comme producteurs exécutifs. Les co-producteurs exécutifs sont Dani Sloane, Gina Scarlata, Cecilia Salguero, Will Mavronicolas et JP Quicquaro.

« Les Frères Menendez » sort le 7 octobre. Regardez la bande-annonce ici :

Tony Maglio a contribué au reportage.