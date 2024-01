Fracaswell Hyman est l’auteur d’une longue liste de programmes destinés aux jeunes téléspectateurs, notamment « Peg + Cat », « Little Bill », « Blues Clues » et « Gullah, Gullah Island ». Sa dernière production, « Lyla in the Loop », devrait être lancée dans le cadre de la programmation PBS Kids à partir du 5 février sur ValleyPBS.

La nouvelle série d’animation publique suit Lyla, une fillette énergique de 7 ans qui vit dans une grande ville avec sa famille, un étrange acolyte bleu nommé Stu et une foule de personnages excentriques. Dans chaque épisode, ils utilisent leurs compétences créatives et stratégiques en matière de résolution de problèmes et de pensée critique pour gérer des situations allant de l’assemblage d’un puzzle à la construction d’un train.

Hyman dit que chaque projet commence de la même manière : avec les personnages et l’histoire.

« Laissez-moi les trouver dans une situation ou avec un problème reconnaissable par les téléspectateurs de notre public. Trouvez le plaisir là-dedans », dit Hyman. « Le programme que nous proposons porte sur les compétences de vie. Je crois qu’il y aura toujours un moyen d’adapter le programme à l’histoire.

“Mais je commence toujours par l’histoire.”

Sara DeWitt, vice-présidente principale et directrice générale de PBS KIDS est convaincue que le groupe démographique des enfants de 4 à 8 ans de l’émission sera attiré par la détermination et l’attitude positive de Lyla. C’est une jeune qui n’abandonne pas lorsqu’il y a un problème à résoudre.

La série est produite par le producteur Dave Peth (« Odd Squad », « Scribbles and Ink », « Design Squad »), lauréat d’un Emmy Award, qui souligne que la clé de la série est que les téléspectateurs se reconnaissent dans les personnages. Il était essentiel que les personnages soient très attachants,

Lyla et sa famille – qui comprend maman Lydia et papa Louis – dirigent Loops Lunch Diner. Il y a les sœurs jumelles aînées Liana et Louisa, le frère cadet Luke et son acolyte Stu, qui fait toujours exactement, littéralement, ce qu’on lui demande. Dans chaque aventure, Lyla et Stu introduisent et explorent les concepts fondamentaux de la pensée informatique.

“Les enfants sont naturellement créatifs pour résoudre les problèmes, expérimentant et explorant le monde qui les entoure avec une joyeuse curiosité”, dit Peth à propos de sa série. “‘Lyle in the Loop’ célèbre et encourage les enfants et les adultes dans leur vie à reconnaître ces capacités innées et à les considérer comme un outil puissant pour aider les autres, s’exprimer et résoudre toutes sortes de problèmes dans la vie quotidienne. “

Les producteurs créeront des épisodes interactifs intégrant une conversation assistée par l’IA avec Lyla. Au cours des épisodes, Lyla posera des questions au téléspectateur, utilisera une technologie d’IA réactive pour comprendre ce que dit le téléspectateur et répondra en conséquence.

Peth était déterminée dès le début à faire des Loops une famille noire, son père étant afro-américain et sa mère d’origine jamaïcaine. Ceci était important car la série se concentre sur les compétences de réflexion informatique et de résolution de problèmes qui s’appliquent à tous les domaines scientifiques et technologiques.

« Nous savons que les femmes de couleur sont sous-représentées dans ces domaines », déclare Peth. «Nous voulions que le spectacle soit une invitation à tous les enfants à explorer leurs passions et à développer leurs compétences en vue de ces futures carrières possibles. Mais surtout pour que les jeunes femmes de couleur soient enthousiasmées par les talents qu’elles possèdent et souhaitent les développer davantage.

Pour s’assurer que la série présente correctement ces possibilités, les conseillers de la série incluent Amon Millner, PhD, professeur agrégé d’informatique et d’innovation au Olin College of Engineering, dirigeant le laboratoire Extending Access to STEM Empowerment (EASE), le directeur du programme d’études de la série et Nermeen Dashoush, PhD, professeur adjoint de clinique, éducation de la petite enfance, Université de Boston, conseiller principal.

Une grande partie de « Lyla in the Loop » est basée sur la réalité, allant des problèmes familiaux à la pensée critique. À cela s’ajoute un élément fantastique avec le personnage de Stu. Malgré ses pouvoirs mystiques, la famille le traite comme n’importe quel autre animal de compagnie bien-aimé.

Peth dit que l’essentiel pour ajouter le caractère fantaisiste au mélange était que c’était juste très amusant.

“C’est aussi un peu la réalisation d’un souhait pour tous les enfants d’avoir un compagnon fidèle, heureux et toujours énergique comme Stu”, ajoute Peth. « Mais ce réalisme magique atteint également les objectifs d’apprentissage.

« Stu est vraiment unique. Il est toujours prêt à aider. Il fera toujours exactement ce que vous demandez, même si ce n’est peut-être pas ce que vous vouliez. Il suivra les instructions littéralement, tout comme le ferait un programme informatique. Ce n’est pas un robot. Ce n’est pas une machine. C’est une créature totalement en chair et en os.

La série est exprimée par Liyou Abere dans le rôle de Lyla Loops, Izzy Woodbury dans le rôle de Stu, Isaac Ng dans le rôle du meilleur ami de Lyla, Everett Phan, et Eden Cupid, Elijah Lindo, Joseph Motiki, Shechinah Mpumlwana et Morrissa Nicole, dans le rôle de la famille Loops. Il fera ses débuts en anglais et en espagnol.

« Lyla in the Loop » sera diffusé à 9 heures du matin en semaine.