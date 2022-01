Lykke Li : 5 choses à savoir sur le chanteur qui serait en couple avec Brad Pitt

La chanteuse suédoise Lykke Li a eu une relation amoureuse avec Brad Pitt – mais qui est-elle ? En savoir plus sur elle ici.

Brad Pitt a apparemment une nouvelle femme dans sa vie : Lykke Li! La chanteuse suédoise de 35 ans et Troie l’acteur « sortent en secret » Le soleil a rapporté le 26 janvier. Le point de vente a déclaré que la romance avait commencé à la mi-2021 et avait été vue en train de manger au hotspot hollywoodien Mother Wolf. Encore plus intéressant : le couple vit apparemment à seulement trois minutes l’un de l’autre. Alors, qui est Lykke Li ? Apprenez-en plus sur elle ci-dessous.

Elle vient de Suède.

Lykke Li est né le 18 mars 1986 sous le nom de Li Lykke Timotej Svensson Zachrisson à Ystad, en Suède. Kärsti Stiège, un photographe et Johan Zachrisson, membre du groupe punk-reggae suédois Dag Vag. La famille a déménagé à Stockholm quand elle était jeune, puis a rebondi au sommet d’une montagne au Portugal (où ils sont restés pendant cinq ans), ainsi qu’à Lisbonne et dans des pays comme l’Inde, le Népal et le Maroc. Elle a notamment perdu sa mère d’un cancer du cerveau en octobre 2015.

Elle est une chanteuse.

Lykke Li a fait ses débuts musicaux avec 2007 Un petit peu, suivi de l’EP de 2008 Romans jeunesse, établissant son son indie dream pop. Les deux projets ont suscité suffisamment de buzz pour le circuit des festivals, où elle s’est produite à Coachella et Lollapalooza en 2009. Au début des années 2010, plusieurs de ses morceaux figuraient dans de grandes émissions de télévision, telles que « Get Some » sur Hawaï cinq-0. Elle a récemment abandonné Si triste si sexy en juin 2018.

Elle a un fils.

Lykke était dans une relation à long terme avec le producteur ex Jeff Bhasker avec qui elle partage son fils de 6 ans, Dion. La chanteuse « Little Bit » a annoncé sa grossesse en octobre 2015 via Facebook, révélant plus tard qu’elle avait accouché en février 2016.

Comme Lykke, Jeff est également établi dans le monde de la musique après avoir remporté cinq prix GRAMMY et produit pour Kanye West, Styles Harry et Lana Del Ray, Juste pour en nommer quelques-uns. Le couple s’est malheureusement séparé alors qu’elle écrivait l’album 2019 toujours triste toujours sexy. Le couple a inscrit sa maison dans la région de Los Feliz pour 3,3 millions de dollars la même année.

Elle a déménagé à Los Angeles il y a 15 ans.

Elle a déménagé pour la première fois à New York à l’âge de 19 ans, puis est revenue dans la Big Apple à 21 ans pour enregistrer son premier album. Elle a décidé de déménager sur la côte ouest peu de temps après. « Depuis que je suis arrivée à LA quand j’avais 20 ou 21 ans, j’ai été amoureuse », a-t-elle déclaré à Magazine d’appartements, faisant référence à l’architecture unique de la ville.

Après s’être séparée de son partenaire de longue date, elle a cherché la maison idéale à Los Angeles pour elle et son fils, qu’elle a finalement trouvée. « Lorsque nous avons dû quitter la grande maison familiale, je me suis dit que je ne trouverais jamais ma propre maison, alors j’ai passé toutes les nuits à chercher une petite maison qui conviendrait à moi et à mon fils et une chambre d’amis, afin que les Suédois puissent venir visite, et je voulais un petit jardin. Mais je tiens aussi beaucoup à conserver le décor d’origine. C’est vraiment difficile en Amérique, surtout dans ce domaine », a-t-elle déclaré.

Elle suit la méditation transcendantale

Lykke est une fervente adepte de la pratique, dont elle a parlé en 2014. « C’est vraiment intéressant d’un point de vue créatif », a-t-elle déclaré. « Avant, je ne pouvais écrire que quelques phrases et je devais faire une pause de quelques jours avant de pouvoir m’y remettre. Tout d’un coup, je pouvais écrire et terminer une chanson en une seule fois – couplet, couplet, couplet, refrain, le tout. Et cela se produisait chanson après chanson. Enfin, j’ai déverrouillé la porte.