Lyft vendra son unité de voiture autonome à Woven Planet, une filiale de Toyota, pour 550 millions de dollars en espèces, les entreprises annoncé Lundi.

Les actions de Lyft ont augmenté de plus de 2% après les heures.

Dans le cadre de l’accord, Lyft et Woven Planet travailleront ensemble pour améliorer la sécurité de la technologie de conduite automatisée, selon un communiqué.

« Non seulement cette transaction permettra à Lyft de se concentrer sur l’avancement de notre plate-forme autonome et de notre réseau de transport de premier plan, mais ce partenariat contribuera à améliorer notre calendrier de rentabilité », a déclaré le cofondateur et président de Lyft, John Zimmer, dans un communiqué.

La société s’attend à ce que l’accord supprime 100 millions de dollars de dépenses d’exploitation non-GAAP annualisées sur une base nette, selon le communiqué. Pour cette raison, Zimmer a ajouté que si l’accord se conclut comme prévu au troisième trimestre et que la reprise de la pandémie se poursuit, Lyft s’attend à devenir rentable sur une base d’EBITDA ajusté au troisième trimestre.

L’annonce intervient quelques mois seulement après que le rival de Lyft, Uber, ait vendu sa propre unité de conduite autonome à la start-up Aurora, soutenue par des sociétés telles que Hyundai et Amazon. L’opération valorisait l’unité autour de 4 milliards de dollars et comprenait un investissement de 400 millions de dollars par Uber dans Aurora.

