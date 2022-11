Lyft, Tripadvisor, Take-Two Interactive et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Lyft — Les actions de Lyft ont chuté de 21 % après que le rapport sur les bénéfices de la société ait montré des résultats mitigés au dernier trimestre. La société de covoiturage a déclaré un bénéfice ajusté par action de 10 cents, supérieur aux attentes des analystes de 7 cents, mais les revenus ont été inférieurs aux prévisions de Street, s’élevant à 1,05 milliard de dollars contre 1,06 milliard de dollars attendus, selon Refinitiv.

Tripadvisor — La plateforme de voyage a chuté de 17 % après que ses bénéfices trimestriels aient été inférieurs aux attentes. La société a cité les fluctuations des devises comme moteur de la performance tout en notant que la demande de voyages est restée forte.

Take-Two Interactif – Les actions de Take-Two ont chuté de plus de 11% par jour après que la société de jeux vidéo a réduit ses perspectives de réservations nettes pour l’année. Il a également déclaré qu’il s’attend à une perte nette pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, entre 674 et 631 millions de dollars, pire que les prévisions fournies dans ses résultats du premier trimestre.

Kohl’s – Les actions du détaillant ont bondi de 10% après l’annonce du départ de la PDG Michelle Gass de l’entreprise. Gass rejoindra Levi Strauss & Co. en tant que président et chef de la direction en attente en janvier. Les actions de Levi Strauss ont glissé de 1,8% aux nouvelles.

Scotts Miracle-Gro – Les actions de la société d’engrais Scotts Miracle-Gro ont bondi de 10% mardi après que Barclays a mis à niveau le stock en surpoids et a déclaré qu’il le voyait encore augmenter de 50%.

Carvana – Les actions de Carvana ont poursuivi leur vente, chutant de 1%, après la perte des bénéfices du concessionnaire de voitures d’occasion vendredi. JPMorgan a réduit son objectif de cours sur Carvana mardi, et Morgan Stanley a retiré sa note et son objectif de cours pour l’action vendredi.

Divertissement de Dave et Buster — Le stock de restaurants et de divertissements a augmenté de 2 % à la suite de la mise à niveau de la Deutsche Bank pour acheter en attente. La banque a déclaré que Dave & Buster’s offre un rapport risque-récompense « convaincant » malgré une situation macroéconomique difficile.

Tesla – L’action de Tesla a perdu 1% lors de la séance de midi mardi, alors que la société rappelle plus de 40 000 de ses véhicules aux États-Unis en raison d’une perte potentielle de direction assistée. La nouvelle a également annoncé que le PDG du constructeur de véhicules électriques et nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, envisageait un paywall potentiel sur la plate-forme de médias sociaux. Plus tôt cette semaine, Musk a déclaré qu’il suspendrait définitivement les comptes qui se font passer pour sans étiquette de parodie sur Twitter.

Compagnie de croisière norvégienne – Le stock de croisières a augmenté de 4% après que la société a enregistré une perte et des revenus plus faibles que prévu pour le dernier trimestre alors que la demande de voyages revient. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les réservations de 2023 soient égales aux niveaux de 2019, mais à des prix “nettement plus élevés”.

Moteurs Lordstown – Les actions ont chuté de 1% à la suite de l’annonce selon laquelle Foxconn deviendrait le principal actionnaire de Lordstown Motors et investirait jusqu’à 170 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques.

Amgen – Le titre a progressé de 6,5 % par jour après une présentation de l’événement annuel Scientific Sessions de l’American Heart Association. Là, Amgen a fait le point sur son médicament contre l’obésité AMG 133. La direction a déclaré que les données préliminaires étaient “encourageantes”, selon une note de Mizuho lundi. Mardi, l’action se négociait à des sommets jamais vus depuis son introduction en bourse en 1983.

Réseaux de Palo Alto – Le titre de la cybersécurité a bondi de 6% après que Morgan Stanley a déclaré qu’il “battait la table” sur Palo Alto Networks en tant que premier choix, affirmant que la configuration de l’entreprise était “convaincante” dans un contexte macroéconomique difficile.

Dupont de Nemours – Les actions de Dupont De Nemours ont augmenté de 7% après que la société chimique a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et réaffirmé ses prévisions pour l’année entière.

Technologies SolarEdge — Les actions de SolarEdge ont augmenté de 18 % après que la société a annoncé des revenus record au cours de son dernier trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. La société a également donné des prévisions pour les revenus du quatrième trimestre de 855 à 885 millions de dollars, où les analystes ont estimé 857 millions de dollars.

Tour de puits – Les actions de Welltower, une société immobilière, ont gagné 10 % après avoir publié ses résultats trimestriels lundi soir. Les revenus ont dépassé les attentes grâce à un taux d’occupation plus élevé dans ses résidences pour personnes âgées.

Mosaïque — La société d’engrais Mosaic a gagné 5,8 % même si elle a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes de Wall Street. Le bénéfice par action était de 3,22 dollars contre une estimation de 3,40 dollars, selon Refinitiv. Les revenus étaient de 5,35 milliards de dollars au lieu des 5,79 milliards de dollars prévus.

Lumen Technologies – Les actions de Lumen Technologies ont bondi de 4,8% alors que les investisseurs cherchent à racheter la société après qu’elle ait perdu près de 30% lorsqu’elle a annoncé des résultats décevants plus tôt dans le mois.

Medtronic – Les actions de la société de technologie de la santé ont perdu 4% après avoir publié les résultats d’une étude sur l’hypertension qui a montré qu’un appareil qu’elle a créé n’a aidé qu’à réduire la tension artérielle un peu plus que les médicaments.

Robin des Bois – Les actions de la plateforme de trading Robinhood ont chuté de plus de 11% alors que les investisseurs évaluent l’impact potentiel de la controverse autour de la société de crypto-monnaie FTX.

Planète Fitness – Les actions de l’opérateur de gym ont bondi de 11,5% après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street.

Produits de consommation Reynolds – Les actions de la société de consommation Reynolds ont chuté de 5,4 % après avoir annoncé des résultats mitigés. Le bénéfice ajusté par action était de 24 cents, alors que les analystes attendaient 23 cents. Les revenus ont été inférieurs aux estimations, à 967 millions de dollars au lieu de 979 millions de dollars.

Perrigo – Les actions de la société pharmaceutique Perrigo ont chuté de 16 % après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes des analystes, selon Refinitiv.

Cinq9 — Les actions de Five9, une entreprise cloud, ont bondi de 15 % après avoir publié ses résultats trimestriels. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 198,3 millions de dollars, ce qui a dépassé les attentes, selon StreetAccount. Cependant, les prévisions du quatrième trimestre concernant les revenus et le bénéfice par action ont été plus faibles que prévu par les analystes.

– Samantha Subin, Michelle Fox, Alex Harring, Tanaya Macheel et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.