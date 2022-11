Lyft, Take-Two, Tripadvisor et plus

Un voyageur arrivant à l’aéroport international de Los Angeles cherche un moyen de transport terrestre lors d’une journée d’action à l’échelle de l’État pour exiger que les sociétés de covoiturage Uber et Lyft respectent la loi californienne et accordent aux conducteurs des “droits fondamentaux des employés” à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 20 août , 2020.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Lyft – L’action Lyft a chuté de 13 % après que la société de covoiturage a annoncé des résultats mitigés. Lyft a annoncé un bénéfice ajusté par action de 10 cents, supérieur aux attentes des analystes de 7 cents, mais les revenus ont été inférieurs aux prévisions de Street, s’élevant à 1,05 milliard de dollars contre 1,06 milliard de dollars attendus, selon Refinitiv.

Take-Two Interactif – Les actions de la société de logiciels Take-Two ont chuté de 15% après avoir signalé une perte de revenus et abaissé leurs prévisions pour le reste de l’exercice. Le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à 1,50 milliard de dollars contre 1,55 milliard de dollars attendu. Pour le trimestre en cours et l’année complète, la société anticipe également des réservations nettes plus faibles que prévu.

Tripadvisor — Les actions de Tripadvisor ont chuté de plus de 15 % dans les échanges après les heures normales de bureau à la suite d’un manque à gagner. La société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 28 cents alors que les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté par action de 38 cents, selon Refinitiv. Les revenus, cependant, étaient de 459 millions de dollars par rapport à l’estimation de 442 millions de dollars.

Synéos Santé – Les actions de Syneos Health ont chuté de 13,5 % après avoir bondi de près de 17 % au cours de la journée de négociation habituelle. Les investisseurs pourraient acheter et vendre la société biopharmaceutique après qu’elle ait plongé de 46 % vendredi à la suite de résultats décevants.

Cinq9 — Les actions de la société cloud Five9 ont perdu 14 % après la publication des résultats trimestriels. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 198,3 millions de dollars, ce qui a dépassé les attentes. Cependant, les prévisions du quatrième trimestre concernant les revenus et le bénéfice par action ont été plus faibles que prévu.

Groupons — Les actions de Groupon ont chuté de 4,8 % après que la société a annoncé des résultats décevants en termes de chiffres d’affaires et de résultats. La société a déclaré une perte de 68 cents par action sur 144,4 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à une perte de 40 cents par action sur des revenus de 157,3 millions de dollars, selon StreetAccount.