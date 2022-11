Lyft supprime 13% des employés, citant l’économie, les coûts d’assurance

Service de covoiturage Lyft supprime 13 % de ses employés, l’entreprise annoncé jeudi.

“Lyft doit devenir plus léger, ce qui nous oblige à nous séparer de membres d’équipe incroyables”, ont écrit les co-fondateurs Logan Green et John Zimmer dans un article de blog. “Les licenciements ont un impact sur toutes les organisations de l’entreprise.”

Les employés qui ont perdu leur emploi recevront 10 semaines de salaire, une couverture d’assurance maladie jusqu’au 30 avril 2023 et une aide au recrutement. Les employés qui travaillent chez Lyft depuis plus de quatre ans recevront également quatre semaines de salaire supplémentaires en plus des 10 semaines.

La société a déclaré que plusieurs défis économiques, comme une récession imminente l’année prochaine et la hausse des coûts d’assurance du covoiturage, ont été pris en compte dans cette décision.

Lyft a également déclaré que ce n’était pas la première fois cette année qu’il prenait des mesures pour réduire les coûts.

“Nous avons travaillé dur pour réduire les coûts cet été”, ont écrit les co-fondateurs. “Nous avons ralenti, puis gelé les embauches ; réduit les dépenses ; et suspendu les initiatives moins critiques.”

La société a également annoncé qu’elle cherchait à vendre son activité de service de véhicules de première partie.

“Nous avons besoin que 2023 soit une période où nous pouvons mieux exécuter sans avoir à modifier les plans en réponse à des événements extérieurs”, ont écrit les co-fondateurs. “La dure réalité est que les actions d’aujourd’hui nous préparent à le faire.”

Les actions de Lyft ont chuté de plus de 60 % depuis le début de l’année, et sa capitalisation boursière est d’un peu moins de 5 milliards de dollars jeudi.

