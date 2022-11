Lyft supprime 13% de ses effectifs

Dans un e-mail aux employés obtenu par CNBC, le PDG Logan Green et le président John Zimmer ont souligné ce qu’ils ont appelé “une récession probable au cours de l’année prochaine” et la hausse des coûts d’assurance du covoiturage. Mais Lyft ne modifie pas actuellement ses prévisions qu’il a données au dernier trimestre.

Les actions de Lyft étaient légèrement négatives jeudi. Les actions ont chuté de près de 68 % depuis le début de l’année, ce qui a ramené sa capitalisation boursière à moins de 5 milliards de dollars.

Lyft a déclaré qu’il comptait actuellement un peu plus de 5 000 employés.

Green et Zimmer ont déclaré dans l’e-mail que les licenciements “étaient basés sur des initiatives dépriorisées, un effort pour réduire les couches de gestion, des objectifs d’économies plus larges et, dans certains cas, une trajectoire de performance”.

Pour les travailleurs licenciés, Lyft a promis dix semaines de salaire, une couverture médicale jusqu’à la fin avril, une acquisition accélérée des actions pour la date d’acquisition du 20 novembre et une aide au recrutement. Les travailleurs qui y étaient depuis plus de quatre ans recevront quatre semaines de salaire supplémentaires, ont-ils ajouté.

“Nous ne sommes pas à l’abri des réalités de l’inflation et du ralentissement de l’économie”, ont écrit Green et Zimmer. “Nous avons besoin que 2023 soit une période où nous pouvons mieux exécuter sans avoir à modifier les plans en réponse à des événements externes – et la dure réalité est que les actions d’aujourd’hui nous préparent à le faire.”

Équipe, Nous venons d’envoyer une invitation pour que tout le monde se joigne à nous pour une réunion générale à 11h00 PT pour partager des nouvelles difficiles. Malgré les efforts pour éviter ce jour, nous avons pris la difficile décision de licencier 13% de l’équipe. De plus, nous poursuivons une cession (vente) de notre activité de services de véhicules de première partie, et dans ce cas, nous prévoyons que la plupart des membres de cette équipe se verront proposer des rôles par la société acquéreuse. Nous savons qu’aujourd’hui sera difficile. Pour aider à fournir un contexte initial, nous voulons partager comment nous avons pris cette décision, comment nous soutenons les membres de l’équipe qui partent et à quoi s’attendre au cours des prochains jours. Que ce passe-t-il Plusieurs défis se posent dans l’ensemble de l’économie. Nous sommes confrontés à une récession probable au cours de la prochaine année et les coûts d’assurance du covoiturage augmentent. Nous avons travaillé dur pour faire baisser les coûts cet été : nous avons ralenti, puis gelé les embauches ; réduire les dépenses ; et mis en pause les initiatives moins critiques. Pourtant, Lyft doit devenir plus léger, ce qui nous oblige à nous séparer de membres d’équipe incroyables. Les licenciements ont un impact sur toutes les organisations de l’entreprise et étaient basés sur des initiatives dépriorisées, un effort pour réduire les niveaux de gestion, des objectifs d’économies plus larges et, dans certains cas, une trajectoire de performance. Nous sommes confiants dans la trajectoire globale de l’entreprise. Il était important de prendre ces mesures proactives pour nous assurer que nous pouvons accélérer l’exécution, rester concentrés sur les meilleures opportunités pour générer une croissance rentable et obtenir de solides résultats commerciaux en 2023 et au-delà. Accompagnement des membres de l’équipe qui partent Nous comprenons l’impact réel que cette décision a sur les membres de l’équipe qui partent. Lyft offrira un soutien aux membres de l’équipe qui partent : · 10 semaines de salaire. · Couverture médicale jusqu’au 30 avril 2023, y compris l’accès à Modern Health. · Acquisition accélérée des actions pour la date d’acquisition du 20 novembre. · Assistance au recrutement, y compris des sessions de coaching sur les CV et les entretiens. Les membres de l’équipe avec 4 ans et plus avec Lyft recevront quatre semaines de salaire supplémentaires. Avancer Notre priorité aujourd’hui est de prendre soin des membres de l’équipe qui partent, qui pour beaucoup d’entre nous sont aussi des amis. À ces membres de l’équipe, bien que nous sachions qu’aucun mot ne suffit, merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté, la mission et les activités de Lyft. Nous ne sommes pas à l’abri des réalités de l’inflation et du ralentissement économique. Nous avons besoin que 2023 soit une période où nous pouvons mieux exécuter sans avoir à modifier les plans en réponse à des événements externes – et la dure réalité est que les actions d’aujourd’hui nous préparent à le faire. Il est de notre responsabilité de nous approprier ces décisions et, en fin de compte, de protéger l’avenir que nous construisons pour les chauffeurs et les passagers que nous servons. Logan et Jean

