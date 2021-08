Lyft, Match, Robinhood et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche.

Lyft — Les actions de la société de covoiturage ont gagné plus de 1% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes. La société a déclaré que la demande avait continué de croître en juillet, même avec l’augmentation des cas de Covid-19. Lyft a annoncé une perte de 5 cents par action, par rapport aux prévisions de Wall Street de 24 cents par action.

Caesars Entertainment — Les actions de la chaîne de jeux et d’hôtels ont bondi de 4% à la suite de son rapport sur les résultats trimestriels. Caesars a annoncé un bénéfice de 34 cents par action, dépassant de 52 cents les estimations des analystes, et un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars, dépassant également les attentes. La société a attribué sa croissance au renforcement du marché de Las Vegas ainsi qu’à la force continue des marchés régionaux.

Activision Blizzard – Le fabricant de « Call of Duty » et d’autres jeux vidéo a vu ses actions augmenter de 3,9% après son rapport sur les résultats du deuxième trimestre. La société a déclaré 91 cents par action et 1,92 milliard de dollars de revenus, deux chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Mardi matin, l’entreprise a annoncé le départ du président J. Allen Brack dans le cadre d’une poursuite pour harcèlement contre l’entreprise.

Match Group — Les actions de la société de rencontres en ligne Match ont chuté d’environ 3,7% après avoir annoncé des bénéfices plus faibles que prévu, malgré une forte croissance des ventes aux États-Unis dans un contexte de reprise des rencontres. Match – dont le portefeuille de marques comprend Tinder, Hinge et OkCupid – a rapporté 46 cents par action pour le trimestre, en deçà des prévisions de Wall Street de 6 cents.

Robinhood – L’action Robinhood nouvellement publique est en hausse d’environ 4%, prolongeant son rallye par rapport à la séance de bourse ordinaire. Robinhood est devenu public jeudi dernier sur le Nasdaq, ouvrant à 38 $ par action, et a chuté de 8% le premier jour. Mardi, l’action a grimpé de 24,2 % à 46,80 $ par action.