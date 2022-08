Lyft dévoile un service de voiture autonome à Las Vegas (avec mises en garde)

Les industries de la technologie et de l’automobile ont passé une grande partie de la dernière décennie à promettre des voitures qui conduiraient toutes seules dans les rues. Mais de nombreuses années, peut-être même des décennies, s’écouleront avant que les véhicules véritablement autonomes ne soient monnaie courante. Bien que les grandes entreprises aient réalisé des progrès significatifs, la diffusion de la technologie au plus grand nombre reste un processus laborieux.

Mardi, la société a déclaré qu’elle permettrait aux utilisateurs d’héler un nouveau type de voiture autonome sur et autour du Strip de Las Vegas, en s’appuyant sur un service similaire qu’elle propose dans la ville depuis quatre ans. Mais la nouvelle arrive avec une mise en garde importante : ces véhicules seront accompagnés de deux de ce que l’industrie appelle des conducteurs de sécurité, qui prendront le contrôle de la voiture en cas de problème.

“Aucun système d’autonomie n’est prêt à être déployé en toute sécurité, en grand volume, dans des environnements urbains”, a déclaré Schuyler Cullen, qui a supervisé une équipe qui a exploré les possibilités de conduite autonome chez le géant technologique sud-coréen Samsung et qui gère désormais un bâtiment de démarrage. un nouveau type de caméra pour les voitures autonomes.

Plus tôt cette année, trois autres entreprises ont introduit des services de conduite autonome à San Francisco, Miami et Austin, au Texas. Tous ont dit que ces services n’incluraient pas les conducteurs de sécurité. Et, dans au moins certains cas, ces voitures fonctionnent désormais sans chauffeur. Mais ils ne sont accessibles qu’à quelques coureurs, dont beaucoup sont des amis ou des membres de la famille des employés des entreprises.

Les journalistes ne sont pas autorisés à utiliser ces services sans conducteur au volant.

En l’état, un seul service entièrement public fonctionne sans chauffeurs de sécurité. Waymo, propriété de la société mère de Google, propose un service sans conducteur dans la banlieue de Phoenix, où les routes sont larges, le temps est prévisible et les piétons sont peu nombreux.

Même si de nouveaux services s’étendent à des endroits comme San Francisco, ils comportent des mises en garde importantes. Ils ne seront disponibles que dans des zones très restreintes. Ils fonctionneront à des vitesses inférieures à 35 ou 40 milles à l’heure. Ils s’arrêteront en cas de mauvais temps. Et les entreprises emploieront des techniciens qui pourront prendre le contrôle de la voiture à distance en cas de problème.

Karl Iagnemma, directeur général de Motional, la société qui exploitera les voitures autonomes de Lyft à Las Vegas, a déclaré que cela était à prévoir. “La technologie nécessaire à la conduite autonome est extrêmement compliquée”, a-t-il déclaré. “La solution sera trouvée progressivement.”