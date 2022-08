Lyft, Carvana, Warner Bros. Discovery, DraftKings

Des confettis tombent alors que le PDG de Lyft, Logan Green (C) et le président John Zimmer (GAUCHE C) sonnent la cloche d’ouverture du Nasdaq célébrant l’introduction en bourse (IPO) de la société le 29 mars 2019 à Los Angeles, en Californie. Les actions de la société d’applications de covoiturage étaient initialement au prix de 72 $.

Mario Tama / Getty Images