Lyfegen lève 8 millions de dollars pour une plateforme de passation de marchés basée sur la valeur et davantage de financements pour la santé numérique

Lyfegen, qui offre une plate-forme de passation de marchés basée sur la valeur pour les médicaments à coût élevé, a annoncé qu’elle avait levé 8 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par aMoon, avec la participation d’APEX Ventures et d’autres investisseurs. La startup, dont le siège est en Suisse et aux États-Unis, propose un logiciel qui vise à aider les sociétés pharmaceutiques, les payeurs, les fournisseurs et les entreprises de technologie médicale à adopter des contrats basés sur la valeur. Il comprend une bibliothèque de contrats, des outils pour simuler le fonctionnement des modèles avant de les mettre en œuvre et une collecte de données pour suivre les performances et les résultats.

“Nous travaillons actuellement avec les principaux payeurs gouvernementaux et compagnies d’assurance maladie en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient, et certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde”, a déclaré Girisha Fernando, PDG et fondateur de Lyfegen, dans un communiqué.

“Notre plan est maintenant d’étendre davantage notre présence aux États-Unis, en partenariat avec des compagnies d’assurance maladie privées et publiques. L’abandon des soins de santé basés sur le volume n’a jamais été aussi nécessaire, et nous sommes heureux de jouer un rôle important dans ce changement. à la contractualisation basée sur la valeur.”

Entreprise de stéthoscopes intelligents Eko a reçu une subvention de 2,7 millions de dollars des National Institutes of Health pour développer un algorithme d’apprentissage automatique qui détecte et classe l’hypertension pulmonaire.

La Recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR) La subvention directe de phase II ira à un algorithme qui utilise les données de phonocardiogramme (PCG) et d’électrocardiogramme (ECG) recueillies par les stéthoscopes d’Eko pour trouver hypertension pulmonaireou hypertension artérielle, qui affecte les artères des poumons et du côté droit du cœur.

Eko s’est précédemment associé à l’Institut cardiovasculaire de Lifespan Health System pour collecter des données PCG et ECG du monde réel qui feront partie du développement de l’algorithme.

“L’objectif principal de cette étude est de déterminer si un algorithme Eko basé sur la phonocardiographie couplée à l’électrocardiographie peut identifier la présence et la gravité de l’hypertension pulmonaire par rapport à l’étalon-or actuel”, a déclaré le Dr Gaurav Choudhary, chercheur principal et directeur du cardiovasculaire recherche au Lifespan Cardiovascular Institute.

“Cet algorithme d’apprentissage automatique a le potentiel d’être une technologie médicale à faible coût, facilement implémentable et durable qui aide les professionnels de la santé à identifier davantage de patients souffrant d’hypertension pulmonaire.”

Eko a déclaré qu’il s’agissait de leur quatrième subvention SBIR. La société a récemment a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour un algorithme qui détecte et caractérise les souffles cardiaques chez les patients adultes et pédiatriques.

Halo, qui propose une plate-forme visant à connecter les entreprises et les scientifiques pour la recherche et le développement, a levé 2,6 millions de dollars en financement de démarrage.

Les participants à la ronde comprennent Asymmetric Capital Partners, Village Global, AirAngels, la cofondatrice et PDG de 23andMe Anne Wojcicki, cofondatrice et CTO du client de messagerie Superhuman Conrad Irwin, et Rachel Hepworth, responsable du marketing chez la société de logiciels organisationnels Notion.

La plate-forme permet aux entreprises biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biens de consommation et agricoles de publier des demandes de propositions pour des besoins spécifiques ou des appels ouverts autour d’intérêts de recherche généraux. Les scientifiques peuvent alors répondre avec leurs propositions, et les entreprises peuvent sélectionner des chercheurs pour des partenariats.

Halo prévoit d’utiliser la graine pour embaucher de nouveaux travailleurs, développer de nouvelles fonctionnalités de collaboration sur la plate-forme et étendre son réseau de scientifiques.

“La collaboration en R&D est tout autant une question de relations que de recherche elle-même. Cependant, les entreprises s’appuient toujours sur des pratiques qui n’évoluent pas, comme entendre une conférence lors d’une conférence ou lire un article de journal. Cela limite les entreprises à une poignée des relations existantes et du pur hasard”, a déclaré Kevin Leland, fondateur et PDG de Halo, dans un communiqué.

« Halo relie directement les équipes de R&D des entreprises aux scientifiques. Grâce à notre plateforme, nous concevons la sérendipité afin que les entreprises puissent rechercher rapidement et facilement de nouvelles technologies, étendre leurs réseaux à l’échelle mondiale et établir des relations avec les scientifiques tout au long de l’année.