Lyfe Jennings réenregistre de la musique à la manière de Taylor Swift et affirme que Sony lui doit 15 millions de dollars

Lyfe Jennings prétend que son ancien label Sony Music lui doit 15 millions de dollars, et ils tardent à le payer – mais il se concentre sur sa vengeance en réorganisant ses anciennes chansons !!!

Le vétéran du R&B a rencontré jeudi TMZ Hip Hop à LAX et il nous a dit qu’il était partant pour le bon combat… même s’il sait que l’issue n’est pas en sa faveur.

Lyfe dit que son argent n’est pas à la hauteur pour combattre Sony devant les tribunaux comme il se doit… alors il s’inspire de Taylor Swift et réenregistre ses classiques.

Il étiquete les chansons avec « AOU » – « Artist Owned Umbrella » – pour signifier qu’elles ont été retouchées, en commençant par son plus grand succès, « Must Be Nice », du même premier album pour lequel il n’a jamais été payé !! ! 😫